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Kako je objavila hrvatska policija, incident se dogodio na zatvorenoj terasi ugostiteljskog objekta u Lastovskoj ulici.

Nepoznati napadač prišao je 32-godišnjaku i pucao mu iz vatrenog oružja u nogu. Nakon toga ga je, za sada neutvrđenim predmetom, više puta udario u glavu i pobegao.

Napadnutom muškarcu lekarska pomoć pružena je u Kliničko-bolničkom centru Zagreb.

Ustanovljeno je da je zadobio teške telesne povrede.