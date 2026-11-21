Novi napad dogodio se u četvrtak oko 17:35 časova na zagrebačkom Trnju
Hrvatska
PUCNJAVA U ZAGREBU, OPSADNO STANJE! Nepoznati napadač otvorio vatru na 32-godišnjaka, a onda ga više puta udario u glavu i pobegao!
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Kako je objavila hrvatska policija, incident se dogodio na zatvorenoj terasi ugostiteljskog objekta u Lastovskoj ulici.
Nepoznati napadač prišao je 32-godišnjaku i pucao mu iz vatrenog oružja u nogu. Nakon toga ga je, za sada neutvrđenim predmetom, više puta udario u glavu i pobegao.
Napadnutom muškarcu lekarska pomoć pružena je u Kliničko-bolničkom centru Zagreb.
Ustanovljeno je da je zadobio teške telesne povrede.
U toku je kriminalističko istraživanje kako bi utvrdile sve okolnosti događaja i pronašao počinitelj.
(Kurir.rs/Nacional)
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