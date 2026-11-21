Kristijan Josip Periš (32), bivši atletičar i trener paraobaranja ruke koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu.

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Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu danas je održana komemoracija u spomen na Kristijana Josipa Periša, 32-godišnjeg mladića koji je umro 21. oktobra i za čiju smrt se zasad sumnjiči osam osoba iz Klinike Sveti Ivan u Jankomiru.

Kristijan Josip Periš, bivši reprezentativac Hrvatske u atletici i sportski trener, umro je u bolnici Sveti Ivan pre tačno mesec dana, a porodica je odlučila da danas organizuje komemoraciju u spomen na njega, uz poziv građanima da ponesu bele jastuke kao simbol protivljenja nasilnom postupanju prema pacijentima.

"Nikad nisam pomislila da će doći dan kada više neće moći da nas čuva onako kako nas je uvek čuvao. Ali verujem da nas i dalje čuva i daje nam snagu, samo sada s neba. Da i dalje pazi na nas kao što je to radio celi život. Samo bih volela da nije morao da počne da nas čuva s neba tako rano", rekla je Mihaela Periš, sestra preminulog mladića, prenosi Hina.

Kako je dodala, gubitkom brata nije izgubila samo ono što su imali, nego gubi sve ono u šta je bila sigurna da će tek imati.

"Njegove komentare, njegove šale, njegovo mišljenje, gitaru, poljupce kad odlazi iz kuće. I koliko god pokušavam da pronađem utehu u tome da sam imala takvog brata, jako je teško prihvatiti da ga više nema, da se nije dogodilo njegovo ubistvo na najokrutniji mogući način", poručila je ona.

Porodica je kroz pet zahteva zatražila ispitivanje svih zdravstvenih radnika prisutnih tokom savladavanja Kristijana Josipa Periša, izmene propisa o primeni mera prisile i obavezan videonadzor takvih postupaka.

Od HZZO i Hrvatske lekarske komore zahtevaju proveru bolovanja zaposlenih Klinike nakon Periševe smrti, a od Grada Zagreba, kao osnivača ustanove, da se Klinika za psihijatriju Sveti Ivan preimenuje u Kliniku za psihijatriju Kristijan Josip Periš.

U znak sećanja na preminulog mladića postavljena je i spomen-ploča.

Porodica je prethodno naglasila da komemoracija nije povezana s političkim strankama niti sa drugim najavljenim protestima.

Mirno okupljanje u znak podrške, poštovanja i saosećanja sa porodicom Kristijana Josipa Periša održano je večeras i u centru Rijeke.

Prema procenama policije, na njemu je učestvovalo oko hiljadu ljudi.

Zbog smrti Periša policija u Zagrebu je 10. novembra privela četvoricu medicinskih tehničara, a šest dana kas