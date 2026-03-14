Nekoliko dana ranije, takođe je ulovljena u južnom Jadranu, a izdato je upozorenje zbog potencijalne opasnosti koju ova riba može predstavljati.

- Ova vrsta sadrži izuzetno jak otrov, tetrodotoksin, koji može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, a ponekad i smrt nakon konzumiranja. Ako je ulovite, pažljivo rukujte sa njom i, ako je moguće, izbegavajte direktan kontakt. Pored otrova, ova vrsta ima jaku vilicu sa veoma oštrim zubima, tako da čak i ugriz može izazvati ozbiljne povrede - saopštio je Institut, dodajući:

- Iako je još uvek relativno redak posetilac našeg mora, pretpostavljamo da će se njen broj vremenom povećavati. Sa novopridošlim vatrenjaču (Pterois miles), koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, te brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postupno menja sastav vrsta i poprima nova obeležja. Taj se proces u naučnoj literaturi naziva tropikalizacija mora.

Iz instituta su zamolili sve da ih obaveste o svakom susretu sa ovom ribom, pošto je njeno praćenje u Jadranu izuzetno važno.