Časna sestra T.Z. (35) iz Zagreba osuđena je na 10 meseci zatvora uslovno na tri godine zbog lažnog prijavljivanja krivičnog dela, saznaje Indeks.

Kazna je postala pravosnažna jer nije podnela prigovor na krivični nalog državnog tužilaštva.

To znači da časna sestra neće ići u zatvor ako u naredne tri godine ne počini novo krivično delo.

Optužena za fabrikovanje napada

Tužilaštvo ju je teretilo za lažno prijavljivanje krivičnog dela jer je policiji prijavila da ju je napao nepoznati muškarac, iako je, prema istrazi, sama sebi nanela povrede nožem.

Prema ranijim informacijama, državno tužilaštvo je putem krivičnog naloga, posebnog oblika optužnice koji se koristi za lakša krivična dela i kada se predlaže uslovna kazna, zatražilo kaznu od deset meseci zatvora uslovno na tri godine.

Kada osoba dobije krivični nalog, ima osam dana da podnese prigovor na njega ili da prihvati kaznu koju je predložilo tužilaštvo. Pošto monahinja nije podnela prigovor, presuda je postala pravosnažna.

Izmislila je napad zbog problema u manastiru

Nezvanično se zna da je izmislila napad kako bi otišla na bolovanje zbog problema koje je imala u manastiru.

Prema ovim informacijama, napad je izmislio nepoznati muškarac, moguće migrant, koji je navodno vikao „Alahu akbar“, kako bi bio siguran da policija neće pronaći počinioca.