Slušaj vest

Otvorene su prijave za Fotosofiju, besplatan seminar i radionicu napredne fotografije pod umetničkim vođstvom fotografa Damira Hoyke, koji okuplja fotokreativce iz Hrvatske i региона. U svoju 21. sezonu Fotosofija ulazi sa fokusom na ideju da umetnost, uprkos savremenim izazovima, zadržava moć da inspiriše i pokreće promene.

„U poslednjim godinama svedočimo događajima koji dovode u pitanje smisao umetnosti – od pandemije, preko potresa, do globalnih kriza koje oblikuju svakodnevicu. Upravo zato važno je podsetiti se da nam je umetnost potrebna više nego ikada: ona otvara pitanja, daje optimizam i snagu da idemo dalje. Na Fotosofiji spajamo ideje i kreativne energije u prostor gde dobre ideje mogu pronaći put do publike“, rekao je Damir Hoyka.

On ističe da je veliki broj prijava svake godine potvrda da kreativnost ne posustaje ni u izazovnim vremenima, već se dodatno razvija i povezuje ljude.

Specijalna gošća na ovogodišnjoj Fotosofiji

Posebnu pažnju ovogodišnje Fotosofije privlači dolazak specijalne gošće – italijanske portretne i modne fotografkinje Cinzije Capparelli, čiji su radovi objavljivani u prestižnim magazinima kao što su Vogue, Vanity Fair i Elle, uz saradnje sa brendovima poput Fendi, Bulgari i Emporio Armani.

Capparelli, koja predaje fotografiju na više umetničkih akademija u Italiji, u Zagrebu će održati predavanje pod nazivom „Spoznaja kroz svetlo“, u okviru kojeg će govoriti o svom profesionalnom putu, kreativnom procesu i vizuelnom izrazu po kojem je prepoznatljiva.

„Najvažnije je poštovati sopstvenu strast prema fotografiji. Ona je pokretač koji vas vodi kroz istraživanje i učenje. Fotografija je pre svega zanat, ali i put ličnog razvoja. Važno je ostati strastven, radoznao i hrabar – i u uspesima i u neuspesima“, poručila je Capparelli, koja u Zagreb dolazi u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu.

Tokom više od dve decenije, kroz Fotosofiju je prošlo oko 300 polaznika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su realizovali hiljade fotografija u okviru različitih radionica. Među učesnicima su, kao modeli ili sagovornici, bili i brojni javni i kulturni akteri iz региона.

Nova sezona Fotosofije biće održana u Zagrebu od 8. do 13. juna 2026. godine, a 15 odabranih učesnika proći će kroz intenzivan šestodnevni program koji kombinuje teorijski i praktični rad.

Prijave za učešće otvorene su do 13. maja 2026. godine, a zainteresovani kandidati informacije o načinu prijave mogu pronaći na sajtu www.hoyka.com/fotosofia21

ili na Instagram profilu @fotosofiahoyka.

FOTOSOFIA U BROJKAMA

21 godina trajanja

300 polaznika

280+ modnih učesnika

800+ modnih fotografija

1000+ kreativnih fotografija celebrity učesnika iz regiona

800+ umetničkih fotografija

800+ fotografija za pokrovitelje

uzrast polaznika: 18–63 godine

učesnici iz 6 država