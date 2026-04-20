Oni su snimke objavili na Jutjubu pod naslovom: "Preživljavanje na Visu: Spavali smo u podzemnoj tvrđavi bivše vojske!"

- Dok se većina posetilaca Visa odlučuje za apartmane i hotele, nas dvojica smo našu višku avanturu započeli na potpuno drugačiji način. Umesto mekih kreveta, izabrali smo hladni beton strateškog vojnog objekta iz doba bivše države, smeštenog u prvom redu do mora - rekli su autori.

Avantura je počela kasnim dolaskom trajekta iz Splita. Čim su se iskrcali, Alen i Nino su krenuli u potragu za bunkerom koji bi im poslužio kao sklonište za prvu noć.

- Tražili smo ga oko pola sata u mraku. Noć na ostrvu je drugačija, tišina je apsolutna, a beton ovih zgrada zrači posebnom istorijom - kažu ovi strastveni istraživači. Nakon što su locirali ulaz i temeljno ispitali unutrašnjost, postavili su šator duboko u hodnicima i zaspali pod metrima armiranog betona.

Spavanje u skladištu torpednih oružja

Tek je jutro otkrilo punu monumentalnost objekta u kojem su prenoćili. To je ogroman bunker koji se sastoji od levog i desnog krila, a Alen i Nino su gledaocima otkrili da je njegova primarna namena bila skladištenje i servisiranje torpeda i morskih mina.

Video prikazuje impresivne prostrane prostorije u kojima se nekada vršilo servisiranje oružja, kao i savršeno očuvane železničke pruge sa kolosecima koji vode duboko u unutrašnjost brda, gde se opasan teret čuvao bezbedno od vazdušnih napada.

Na zidovima su bile i poruke vojnika koji su beležili koliko vremena im je ostalo još da odsluže vojni rok. Tako je Krsto Prnjić u zid urezao da mu je ostalo još 80 dana, dok je Slobodan Zarić morao da "guli" mnogo duže - 275 dana.

Spektakularni prizor

Izlaz iz bunkera doneo je najatraktivniji kadar videa. Iako je reč o hladnom vojnom objektu, njegova lokacija je ono što autori u šali nazivaju "pravim luksuzom".

- Kada smo se ujutru probudili i izašli napolje, shvatili smo da smo spavali u prvom redu do mora. To je lokacija koja oduzima dah, decenijama poznata samo odabranim vojnicima - objašnjava Alen.

Alen i Nino planiraju da ostanu na ostrvu nekoliko dana, a njihov cilj je ambiciozan: da istraže i snime više od desetak skrivenih bunkera i tunela koji su ovo ostrvo godinama činili "nepotopivim nosačem aviona" Jadrana.