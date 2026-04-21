NAKON SLIČNIH INCIDENATA U SPLITU
DOJAVE O BOMBAMA U ZAGREBAČKIM GIMNAZIJAMA! Hrvatska policija od ranog jutra na terenu i "utvrđuje sve okolnosti"
Jutros oko 7 sati u nekoliko gimnazija u Zagrebu stigla je dojava o bombama.
Policija je za Jutarnji list potvrdila da su njeni pripadnici na terenu.
- Postupamo po dojavi i utvrđujemo sve okolnosti - poručili su iz Policije uprave zagrebačke.
Hrvatski dnevnik podseća da je policija juče zbog takve dojave pretresala Osnovnu školu "Ivan Gundulić" u Zagrebu.
Sličan scenario dogodio se i u Splitu, gde je policija zbog dojava o bombama pregledala 50 škola na splitskom području, ali nije ništa pronašla.
