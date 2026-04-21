Jutros oko 7 sati u nekoliko gimnazija u Zagrebu stigla je dojava o bombama.

Policija je za Jutarnji list potvrdila da su njeni pripadnici na terenu.

- Postupamo po dojavi i utvrđujemo sve okolnosti - poručili su iz Policije uprave zagrebačke.

Hrvatski dnevnik podseća da je policija juče zbog takve dojave pretresala Osnovnu školu "Ivan Gundulić" u Zagrebu.

Sličan scenario dogodio se i u Splitu, gde je policija zbog dojava o bombama pregledala 50 škola na splitskom području, ali nije ništa pronašla.

