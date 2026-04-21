Zagrebačka policija, u saradnji sa Državnim inspektoratom i Carinskom upravom, sprovela je raciju u zatvorenom ugostiteljskom objektu na Trešnjevci koji je radio ilegalno. U objektu su zatečene 52 osobe, a policija je sprovela kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca zbog sumnje na trgovinu drogom, piše Policijska uprava zagrebačka.

Tokom racije, policijski službenici su identifikovali i proverili svih 52 pronađenih osoba. Kod šestoro njih pronađene su i zaplenjene manje količine kokaina, amfetamina, MDMA i konoplje.

Svi su privedeni u službene prostorije radi krivične istrage i protiv njih će biti podneta optužnica nadležnom Opštinskom prekršajnom sudu.

Kod jedne osobe pronađeni su teleskopska palica, dva sklopiva noža i dva spreja sa iritirajućom supstancom. Ona je privedena zbog počinjenja prekršaja Zakona o nabavci i držanju oružja od strane građana.

Izdato rešenje o zabrani rada objekta

Inspektor Državnog inspektorata utvrdio je da se u objektu obavlja neregistrovana ugostiteljska delatnost. Zbog toga je 55-godišnjaku, za koga se sumnja da je organizator, izdato rešenje o zabrani rada. Objekat je potom zatvoren i zapečaćen.

U okviru krivične istrage nad 55-godišnjakom i 41-godišnjakom, koji se sumnjiče da su organizovali zabave preko nepostojećeg udruženja, izvršen je pretres ugostiteljskog objekta, njihovih domova i automobila. Istraga je sprovedena zbog sumnje na krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa droga.

Pretresom doma 41-godišnjaka pronađena je kesa sa 5 grama kanabisa, za šta će biti podneta optužnica.

Pronađeno skladište droge u domu 55-godišnjaka

Značno veća zaplena usledila je nakon pretresa prostorija koje je koristio 55-godišnjak. Kod njega je pronađeno 18 medicinskih špriceva napunjenih ekstraktom smole kanabisa, tri posude sa ukupno oko 650 mililitara istog ekstrakta i još dva šprica sa uljem kanabisa.

Takođe su zaplenjena četiri pakovanja sa ukupno 5,44 grama kokaina, kesa sa 3,74 grama amfetamina, pakovanje sa 0,43 grama kokaina i tri tablete MDMA.

Pored toga, pronađeni su papirni omot sa 11,20 grama kanabisa, dve bočice tečne droge GBL, vakuumski zatvoreno pakovanje sa 10,40 grama sušenih pečuraka koje sadrže psilocibin, plastična posuda sa ekstraktom ulja konoplje i novac.

Policija sumnja da je pronađena droga, s obzirom na količinu i način pakovanja, bila namenjena daljoj preprodaji.

Nakon završene kriminalističke istrage, osumnjičeni 55-godišnjak je predat pritvorskom nadzorniku, a krivična prijava je podneta Opštinskom krivičnom državnom tužilaštvu u Zagrebu.