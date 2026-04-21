Snimak Plenkovićevog ministra Gordana Grlića Radmanau akciji čišćenja otpada u Zagrebu proširio se društvenim mrežama.

Na zagrebačkom jezeru Sopnice sprovedena velika akcija čišćenja u kojoj su volonteri iz okruženja uklanjali razne vrste otpada, od plastičnih kanti i dečijih kolica do olupina automobila. Učesnici su bili i političari, među kojima i Gordan Grlić Radman.

Duboka razmišljanja Gordana Grlića Radmana o gumi, prirodi, životu...

Ministar spoljnih poslova Hrvatske dao je svoj pogled na celu situaciju pred kamerama RTL-a.

- To je takođe nemar. Neodgovornost. Plastika je najveći problem. Potreban je samo mali komad nečega što ne pripada da bi se ugrozila priroda i prirodni pejzaž. Ovo je otpad - komentarisao je ministar.

Ministar Radman je pronašao i otpadnu gumu, što ga je nateralo da još složenije razmišlja o životu, prirodi i otpadu, piše hrvatski Index.

- Vidite da je guma ovde probušena. Neko ju je bacio. Postupio je protiv prirode. Nije dozvolio rast, nicanje nove trave. Pogledajte ovo ostrvo ovde, koje će sada disati. Očekujemo obnovu, revitalizaciju ovog dela ovde, uklanjanjem ove gume koja ovde ne pripada i koja je zagađivala ekološki čist prostor. Ovo je naše prirodno stanište, prirodni pejzaž. Guma ovde ne pripada. Sama spoznaja ko ju je ovde bacio nas jako brine, koliko svest građana nije dovoljno osveštena, kao i činjenica da time doprinosimo ekološkom zagađenju naše prirodne sredine - rekao je Grlić Radman.

