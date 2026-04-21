Slušaj vest

Prava drama odigrala se u subotu u Zagorju, kada su vlasnik i kobila upali u jamu duboku oko tri metra dok su jahali kroz šumu.

Vlasnik je uspeo sam da se izvuče, dok je kobila ostala zarobljena, pa su vatrogasci DVD Marija Magdalena priskočili u pomoć.

- Kada smo dobili dojavu da je kobila upala u jamu, pomislili smo da nas neko šali. Vlasnica i ona su jahale kroz šumu kada se zemlja pod njom urušila, i upale su u jamu. Vlasnik je ispuzao, ali je bilo potrebno izvući konja teškog više od pola tone. Srećom, bila je veoma dobra i mirna, prisustvo vlasnika je pomoglo - rekao je za 24sata Stjepan Mihok (30), zamenik komandanta DVD Marija Magdalena.

Dobili su dojavu u subotu u 14.40 i izašli su na teren sa sedam vatrogasaca. Njih sedam je provelo više od sat vremena spasavajući životinju na nepristupačnom terenu.

- Teren je bio nepristupačan i nismo mogli da priđemo bliže vozilom. To je jama, rupa duboka tri metra. Počeli smo da kopamo oko nje lopatama i onim što smo imali. Došao je čovek sa malim bagerom koji je uspeo da prođe teren i pomogao nam je da kopamo. Kobilu smo nekoliko puta dali vode, a pred kraj nam je već pomagala. Bila je napolju za sat i po - prepričava Mihok, koji je sa kolegama izvukao konja gotovo nepovređenog.

- Rekli su nam da je možda samo istegnuće mišića, sve ostalo je u redu - zaključuje.