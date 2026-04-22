Splitsko-dalmatinska policijska uprava rano jutros je izvestila da je sinoć, nakon prijema dojave o eksploziji u podvožnjaku u Splitu, uspostavljeno obezbeđenje i blokirano šire mesto događaja.

- Uz prisustvo zamenika županijskog državnog tužioca, na mestu smrti jedne osobe obavljen je uviđaj. Prema do sada utvrđenim informacijama, u ovom incidentu nema elemenata krivičnog dela - naveli su.

Telo je prevezeno na Odeljenje za patologiju radi obavljanja sudsko-medicinske obdukcije.

Jutros je podvožnjak u ulici Domovinskog rata, koji spaja Ravne njive i Kocunar, bio normalno otvoren.

Eksplozija u utorak uveče

Jasna eksplozija uznemirila je stanovnike splitskih naselja Ravne njive i Pujanke i okolnih naselja u utorak uveče.

Prema prvim informacijama, eksplozija se dogodila u 22:45 u podvožnjaku ispod ulice Domovinskog rata, a najmanje jedna osoba je poginula. Sve raspoložive policijske snage su odmah bile upućene na mesto tragedije, blokirajući sve prilaze licu mesta.

