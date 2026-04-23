Nepoznati napadač ili više njih pokušalo je u noći na četvrtak da ošteti pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjeg u samom centru Zagreba.

Na ogradu su nabacali stolice, razbili stakla na ulaznim vratima, vešali okolne znakove i razbacali travu.

Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, poznata kao Preobraženjska crkva, glavna je i najveća pravoslavna crkva u tom gradu. Smeštena uz Vladičanski dvor Mitropolije zagrebačko-ljubljanske Srpske pravoslavne crkve, crkva je srce ove mitropolije. Izgrađena 1866. godine na temeljima stare kapele, crkva je jedno od najvažnijih verskih i kulturnih obeležja Zagreba, sa bogatom istorijom koja seže sve do 18. veka.

Crkva je tokom godina prolazila kroz nekoliko obnova i proširenja, a posebno je značajna obnovljena verzija koja je izvedena prema projektima arhitekta Hermana Bolea krajem 19. i početkom 20. veka. Unutrašnjost crkve ukrašena je ikonama koje je naslikao poznati umetnik Epaminondas Bučevski, dok je ikonopis u novije vreme završen 2007. godine radom ruskog ikonomisca Nikoleja Aleksandroviča Muhina. U 2020. godini crkva je pretrpela ozbiljna oštećenja tokom zemljotresa, ali ostaje simbol verske tradicije i kulture srpske zajednice u Zagrebu.

