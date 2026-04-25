Prema pisanju "Zadarskog lista", Mirza Čengić se ranije tog dana kolegama požalio na trnjenje ruke i leve strane tela, nakon čega su ga dvojica kolega odvezla u Hitnu pomoć.

Pokrenut stručni nadzor

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Mladen Oluić, potvrdio je da je upoznat sa slučajem i da je odmah po saznanju pokrenut interni stručni nadzor.

Preminuli Mirza Čengić

- S obzirom na to da je postupak nadzora u toku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo detaljne informacije o okolnostima događaja, niti o eventualnim preliminarnim nalazima - izjavio je Oluić.

On je dodao da će po završetku nadzora javnost biti blagovremeno obaveštena o svim relevantnim činjenicama, naglasivši da je Zavodu u interesu da se potpuno i objektivno utvrde sve okolnosti i da se postupa u skladu sa važećim medicinskim standardima i propisima.

Pregledan u 16:37 časova



Čengić, Sarajlija koji je sezonski radio u Ražancu, 17. aprila oko 16 časova požalio se kolegama u restoranu na trnjenje ruke i leve strane tela.

Odmah je prevezen u Zadar, ali prema navodima njegovih prijatelja, umesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem Opšte bolnice Zadar, odveden je u prizemlje Poliklinike, u prostorije Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

U nalazu koji je ustupljen "Zadarskom listu", navodi se da je pacijent pregledan u 16:37 sati. Kao dijagnoza je navedena esencijalna (primarna) hipertenzija, odnosno povišen krvni pritisak.

U anamnezi stoji da se pacijent javio zbog visokog pritiska, ali da negira bilo kakve druge tegobe.

Preminuo na povratku iz bolnice

U zaključku lekarskog nalaza stajalo je: "Kući. U slučaju pogoršanja pozvati 194."