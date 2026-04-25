Mirza (35) iz Sarajeva, koji je u okolinu Zadra došao da radi kao sezonac, preminuo je svega 20 minuta nakon što su ga lekari na zadarskoj Hitnoj pregledali i pustili kući uz zaključak da mu život nije ugrožen. Ceo slučaj za Dnevnik.hr opisao je njegov prijatelj Emir Rizvo, koji je s njim bio do poslednjeg trenutka.

"Rekli su mu da se javi u ambulantu u ponedeljak"

Prema rečima prijatelja, Mirza se žalio na trnjenje ruke i usta, a lice mu je bilo neobično crveno. Sam pregled na Hitnoj trajao je između deset i 15 minuta.

„Žalio se na trnjenje ruke i trnula su mu usta. I bio je nekako rumen u faci. Nekih desetak do 15 minuta je trajao pregled. Ne više. Mislim da su mu samo izmerili pritisak i pustili su ga odmah i rekli su da se u ponedeljak javi u mesnu ambulantu u Ražancu“, ispričao je Rizvo.

Sve se dogodilo pre osam dana. U otpusnom pismu koje je Mirza dobio stajalo je da pacijent negira tegobe te da ima povišen krvni pritisak. Krenuli su prema Ražancu, no stanje mu se naglo pogoršalo čim su izašli iz Zadra.

Drama na putu prema Ražancu

„Govorio je da mu nije dobro i tražio je vode. Mi smo stali na neku benzinsku pumpu, uzeli mu vode, nastavili smo put i na pola puta kad se izađe iz Zadra krenuo je da povraća, mi smo se okrenuli, njemu su se već oči bile izvrnule, počeo je da modri u licu, usta su pomodrela“, opisao je Rizvo.

Odmah su pozvali 112 i počeli sa reanimacijom. Dok su mu davali veštačko disanje, Mirza se još borio za vazduh, ali je u jednom trenutku počeo da povraća. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mesto događaja i preuzela reanimaciju, više mu nije bilo spasa.

„Rekli su mu da je došao na pogrešno mesto“

Kasnije su prijatelji dobili objašnjenje da su Mirzu doveli na pogrešno mesto – u Zavod za hitnu medicinu umesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP). Emir Rizvo ističe kako su te dve ustanove udaljene svega 30-ak metara i ne vidi u tome opravdanje za ono što se dogodilo.

„Mada, to je na nekih 30 metara. Pa i kod nas u hitnu kad dođeš na jedno odeljenje, ako vide da nije za to, stave čoveka u kolica i prebace na drugo ili uvedu u vozilo pa ga voze na Koševo“, rekao je Rizvo, upoređujući zadarski sistem sa onim u Sarajevu.

Pokrenut nadzor

Zbog ovog događaja pokrenut je interni stručni nadzor u Zavodu nad lekarom koji je obavio pregled. Dr Mladen Olujić iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije potvrdio je za Dnevnik.hr da je postupak u toku. „S obzirom na to da je postupak nadzora u toku, u ovom trenutku nisam u mogućnosti da iznosim detaljne informacije o okolnostima događaja ni o eventualnim preliminarnim nalazima“, izjavio je Olujić.