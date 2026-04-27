DOJAVE O BOMBAMA U ŠKOLAMA U ZAGREBU! U toku evakuacija učenika, pretnje i u Splitu
U toku su nove evakuacije učenika u Zagrebu zbog pretnji bombama.
Prema trenutno dostupnim informacijama, Gimnazija Lucijana Vranjanina na zapadu grada je već evakuisana, a čitaoci takođe javljaju da su evakuisane i srednje škole u Križanićevoj, MIOC-u...
Policijska uprava Zagreba potvrđuje da je upoznata sa prijavama i da se preduzimaju mere.
Prijave su primile i neke škole u Splitu.
Prijava je stigla i na adrese redakcija medija.
Talas pretnji bombama
Podsećanja radi, Hrvatsku je prošle nedelje pogodio niz lažnih pretnji bombama, zbog čega je nastava obustavljena u brojnim školama širom zemlje.
Pored škola, pretnje su primili i vrtići i neki tržni centri.
Prijave stižu već pet dana zaredom obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, Vladi, Saboru, policiji i nekim medijima, a ukupno ih je prošle nedelje prijavljeno više od 500.
Nakon sprovedene istrage, policija je saopštila da su sve prijave od prošle nedelje bile lažne.
(Kurir.rs/Index)