Slušaj vest

U toku su nove evakuacije učenika u Zagrebu zbog pretnji bombama.

Prema trenutno dostupnim informacijama, Gimnazija Lucijana Vranjanina na zapadu grada je već evakuisana, a čitaoci takođe javljaju da su evakuisane i srednje škole u ​​Križanićevoj, MIOC-u...

Policijska uprava Zagreba potvrđuje da je upoznata sa prijavama i da se preduzimaju mere.

Prijave su primile i neke škole u ​​Splitu.

Prijava je stigla i na adrese redakcija medija.

Talas pretnji bombama

Podsećanja radi, Hrvatsku je prošle nedelje pogodio niz lažnih pretnji bombama, zbog čega je nastava obustavljena u brojnim školama širom zemlje.

Pored škola, pretnje su primili i vrtići i neki tržni centri.

Prijave stižu već pet dana zaredom obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, Vladi, Saboru, policiji i nekim medijima, a ukupno ih je prošle nedelje prijavljeno više od 500.

Nakon sprovedene istrage, policija je saopštila da su sve prijave od prošle nedelje bile lažne.

