Slušaj vest

Ako bude dovoljno stabilan za transport biće prebačen na lečenje u Zagreb, takođe helikopterom.

Zoran Barčot, šef hitne pomoći u Dečjoj bolnici, otkrio je kako će teći dalji tok lečenja.

- I dubrovački i splitski lekari su uradili sve što je bilo potrebno, a mi ćemo nastaviti. Nadamo se da će helikopter stići ujutru i da ćemo početi sa lečenjem dečaka, i intenzivnom negom i hirurški - naglasio je.

Međutim, reč je o ozbiljnim opekotinama. Barčot je objasnio kako strujni udar utiče na telo.

- Opekotine su teške povrede kod dece, a teško opečeno dete je jedan od najtežih hirurških pacijenata uopšte. Dečaka je udario visoki napon, zgrabio se za strujni kabl. Napon je obično oko 11.000 volti, može biti 35.000, neki idu i do 400.000 volti. Možete zamisliti snagu energije i temperature koja ulazi u njega i uništava sve, kuva mišiće, uništava krvne sudove, kožu, živce. Pravi takvu štetu da neki pacijenti u početku umiru od povreda srca - rekao je on.

Barčot je rekao da su optimistični u pogledu dečakovog lečenja i da će se boriti za njega "svom snagom i znanjem".