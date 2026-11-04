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Prvi pokazatelji užasa koji se dogodio u Bogdancima u Severnoj Makedoniji, gde su pronađena dva tela, ukazuju na ubistvo i samoubistvo, potvrdilo je Javno tužilaštvo.

Nove informacije dolaze nakon što je Skopje1 objavilo da je sedamnaestogodišnja devojka, koja je pronađena mrtva u izgorelom automobilu, prethodno imala sudsku zaštitu od svog dečka, dvadesetjednogodišnjeg Viktora G., koji je pronađen obešen pored vozila.

"Javni tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Đevđeliji izvršio je uviđaj na licu mesta i izdao više naredbi za obezbeđenje dokaza kako bi se istražili uzroci događaja. Izdata je naredba za obdukciju tela preminulih, a obezbeđeni su i snimci video-nadzora. Prve indicije ukazuju na ubistvo i samoubistvo, ali će događaj biti u potpunosti istražen", saopštilo je Tužilaštvo.

Sud je prethodno izrekao mere zaštite od porodičnog nasilja dvadesetjednogodišnjaku, uključujući zabranu približavanja ili uznemiravanja maloletnice. Tragedija se dogodila dok su ove mere još uvek bile na snazi.

Osnovno javno tužilaštvo u Đevđeliji primilo je 16. oktobra prijavu o ugrožavanju bezbednosti devojke. Prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo je pokrenulo postupak, određeni su datumi za saslušanje podnosioca prijave i okrivljenog, a izdate su i naredbe za veštačenja.

Prema izvorima upoznatim sa slučajem, postoje sumnje da je dvadesetjednogodišnjak čekao devojku ispred jedne teretane u Đevđeliji, nakon čega ju je na silu ubacio u automobil i odvezao u pravcu Bogdanaca. Ova informacija još nije zvanično potvrđena. Tužilaštvo je saopštilo da je obezbeđen snimak sa video-nadzora, ali nije preciziralo šta je na njemu snimljeno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je prethodno potvrdilo da je Viktor G. lišen slobode nakon prijave da je 30. septembra u svom domu fizički napao svoju sedamnaestogodišnju devojku. O slučaju je obavešten javni tužilac. Devojka je bliskim prijateljima ispričala o pretnjama i navodnom napadu nožem, od kog je, prema njenim tvrdnjama, uspela da pobegne kroz prozor.

Policija je 3. novembra u 18:40 časova primila prijavu o zapaljenom automobilu u blizini mesta "Ičeva česma" u Bogdancima. Pored vozila pronađeno je telo dvadesetjednogodišnjeg muškarca, a nakon lokalizacije požara, u automobilu je otkriveno još jedno izgorelo telo.

Po nalogu tužioca, tela su poslata na obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti i zvanične identifikacije. Iako početne indicije Tužilaštva ukazuju na ubistvo i samoubistvo, konačne okolnosti se još uvek utvrđuju. Još nije zvanično objavljeno ko je izazvao požar, kako su dve osobe poginule i šta se tačno dogodilo neposredno pre tragedije.