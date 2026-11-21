Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Skoplju je uhapšen muškarac (28) nakon što je zapalio automobil svoje majke, saopštila je danas policija.

Kako se navodi, A. F. (28) je osumnjičen da je juče ujutro oko 5.50 u naselju Čair zapalio vozilo marke "opel korsa" skopskih registarskih tablica, u vlasništvu njegove majke i pretio da će zapaliti i stan u kojem žive.

Ističe se da je priveden u policijsku stanicu i da će protiv njega biti podneta odgovarajuća prijava, nakon što se slučaj u potpunosti dokumentuje.