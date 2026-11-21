Severna Makedonija
MUŠKARAC (28) ZAPALIO MAJČIN AUTOMOBIL! Pretio da će zapaliti i stan u kojem žive, drama u Skoplju
- U Skoplju je uhapšen 28-godišnjak A. F. zbog sumnje da je zapalio majčin 'opel korsu' u naselju Čair.
- Policija navodi da je osumnjičeni pretio i da će zapaliti stan u kojem žive, a protiv njega će biti podneta prijava.
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U Skoplju je uhapšen muškarac (28) nakon što je zapalio automobil svoje majke, saopštila je danas policija.
Kako se navodi, A. F. (28) je osumnjičen da je juče ujutro oko 5.50 u naselju Čair zapalio vozilo marke "opel korsa" skopskih registarskih tablica, u vlasništvu njegove majke i pretio da će zapaliti i stan u kojem žive.
Ističe se da je priveden u policijsku stanicu i da će protiv njega biti podneta odgovarajuća prijava, nakon što se slučaj u potpunosti dokumentuje.
(Kurir.rs/Beta)
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