Slušaj vest

Makedonska policija je u Kavadarcima uhapsila meštanina koji je u istom danu dva puta uhvaćen kako upravlja vozilima bez položenog vozačkog ispita.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je da je policija u nedelju oko podneva zaustavila moped kojim je upravljao K. M (34).

Utvrđeno je da je vozio bez dozvole, nakon čega je po uputstvu javnog tužioca priveden, a moped mu je oduzet. Nakon što je pušten na slobodu, policajci su ga iste večeri ponovo priveli jer je bez položenog ispita vozio automobil marke "Folksvagen Golf".

Osumnjičeni je ponovo sproveden u policijsku stanicu, dok mu je automobil privremeno oduzet. Protiv njega će biti podnete odgovarajuće prijave nadležnim organima.

(Kurir.rs/Beta)

