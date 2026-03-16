Slušaj vest

Iz objekta iz kojeg se nekad čula muzika, sada odzvanja samo tišina.

Podsetimo, u Kočanima u Severnoj Makedoniji u noći između 15. i 16. marta 2025. godine oko 3 ujutro, došlo je do stravičnog požara u diskoteci Puls.

Ekskluzivne informacije, za Kurir televiziju, otkrila je urednica i voditeljka emisije "Crna hronika" - Slađana Nedeljković.

- Čini se kao da je sve u Kočanima stalo tog 16. marta prošle godine, kada je došlo do stravične tragedije u kojoj je ugašeno 63 života. Do tragedije je došlo u diskoteci Puls, koju su mnogi tada nazivali "diskoteka smrti". Ta noć između 15. i 16. marta odnela je živote mladih ljudi, starih između 14 i 25 godina, koji su došli da se zabave i provedu vreme sa prijateljima - rekla je Nedeljković.

Slađana Nedeljković - urednik i voditelj emisije Crna hronika

Heroj iz susedstva

Dodala je da su prisutni odali počast žrtvama, dok se ističe hrabrost lokalnog čoveka koji je te noći delovao odlučno u kritičnom trenutku.

- Pored građana Kočana, prisustvovali su i gradonačelnici, a ove godine i predsednica Severne Makedonije, kao i premijer, koji su u znak sećanja položili vence, zapalili sveće i ostavili cveće, ali i simbolična bela srca koja predstavljaju 63 izgubljena života. Jedan od heroja te noći bio je čovek čiji servis se nalazi pored diskoteke. Kada je čuo da su devojke zarobljene u ženskom toaletu, nije oklevao - kaže ona.

Brza akcija spasavanja

Nedeljković je opisala kako je hrabri muškarac zajedno sa vatrogascima spasio više od 30 devojaka koristeći zaštitnu opremu i improvizovane metode.

1/4 Vidi galeriju Požar u diskoteci "Puls" u Kočanima Foto: Kurir, Kurir/S.N., Marko Karović

- Uzeo je crevo za gašenje požara i pritrčao u pomoć. Zajedno sa vatrogascima isekao je rešetku na prozoru i uspeo da spasi više od 30 devojaka, koje su pretrpele opekotine, ali srećom nisu bile teško povređene. Za intervenciju je koristio zaštitnu masku sa kiseonikom koju mu je obezbedio sin i nekoliko mladića koji su mu pomagali - objasnila je Nedeljković.

Tragična odgovornost i suđenje

Istakla je da suđenje vlasniku diskoteke i još 34 osobe i dalje traje.

- Iako ga mnogi nazivaju herojem, on sam kaže da se ne oseća tako, jer nije uspeo da spasi sve. Godinu dana nakon tragedije teško je govoriti o nesreći, a najveća žalost ostaje činjenica da mladi ljudi koji su tada bili u diskoteci nisu mogli da utiču na neodgovornost nadležnih, niti na to što je vlasnik lokala radio sa falsifikovanom ispravom i bez osnovnih mera bezbednosti, uključujući uređaj za gašenje požara. Suđenje je u toku, a na optuženičkoj klupi nalazi se 35 osoba, uključujući i vlasnika diskoteke - zaključila je.

"Puls gori, ima žrtava"

Sagovornik je opisao trenutak kada je dobio poziv za intervenciju i odmah krenuo u akciju sa protivpožarnom jedinicom.

Foto: Kurir Televizija

- To je za nas bila dosad najteža intervencija. Kada smo dobili poziv u našoj komunikacionoj grupi, poruka je glasila: "Puls gori, ima žrtava." Nismo znali s čim ćemo se suočiti, ali sama poruka je jasno ukazivala na ozbiljnost situacije i potrebu da se odmah odazovemo. Otišao sam u Teritorijalnu protivpožarnu jedinicu, gde smo smestili naša vozila, i dobio naređenje da uzmem naše drugo vozilo, cisternu, kako bih nadopunio prvo vozilo koje je već bilo angažovano na gašenju požara - za Kurir televiziju, rekao je sagovornik.

Poslednja provera

Naveo je da su nakon višestrukih intervencija proverili unutrašnjost diskoteke i srećom nisu pronašli nikoga zarobljenog ili povređenog.

1/3 Vidi galeriju Tragedija i obeležavanje godišnjice požara u diskoteci Puls u Kočanima u kome je stradalo 63 mladih Foto: Kurir, EPA Georgi Licovski, AP Visar Kryeziu, AP Armin Durgut

- U tim trenucima pridružilo mi se još 20 kolega i zajedno smo izvršili prvo dopunjavanje. Nakon toga, nadopunili smo i naše drugo vozilo, po naređenju, i vratili se do diskoteke da proverimo da li je potrebno još vode. Kada smo se vratili po drugi put, postavili smo liniju za gašenje požara na južnom delu diskoteke. Tada su još četvorica mojih kolega bila na terenu, a ja sam zajedno sa komandantom ušao unutra da izvršimo poslednju pretragu - da proverimo da li su pod ostacima inventara ostale neke osobe. Srećom, nismo pronašli tela ni preživele - objasnio je on.

Ratna scena i trajni utisci

Istakao je da prizori iz diskoteke, sa opečenim telima i požarom koji je zahvatio ceo plafon, podsećaju na ratno stanje i ostaju urezani u sećanju vatrogasaca.

- Ako izuzmemo broj žrtava i činjenicu da je na tako malom prostoru bilo toliko poginulih, situacija je zaista ličila na ratno stanje. Nažalost, bilo je tela koja su bila jako opečena, koja su bila na podu i nisu odneti u bolnicu. To su strašni prizori koji će nas, vatrogasce, pratiti celog života. Kada govorimo o borbi sa vatrenom stihijom, videli smo da je ceo plafon diskoteke goreo - kaže sagovornik.

Foto: screenshot FB/Radio Kocani, Printscreen Netflix

- Iako ja u tom trenutku nisam bio na terenu, iz iskustva kolega koji su prvi stigli i počeli gašenje požara, prioritet je bio spasavanje što više dece - da se pruži prva pomoć, da se izbegne gušenje i da što više ljudi bude spaseno iz vatre. Gašenje požara je bilo u drugom planu. Na terenu su nam pomogle mnoge protivpožarne jedinice iz regiona, za šta smo iskreno zahvalni, ali najvažnije je bilo spasiti makar jedan ljudski život više.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs