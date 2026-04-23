Osuđenik iz Kazneno-popravnog zavoda u Prilepu u Severnoj Makedoniji prijavio je da je prevaren za 890.000 denara (oko 14.500 evra), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema izveštaju, 21. aprila 2026. godine u 12:30 časova u Policijskoj upravi Prilep, osuđenik je izjavio da ga je pre oko dva meseca lice K.K. obmanulo, obećavajući mu pomoć u smanjenju zatvorske kazne.

Za tu "uslugu", kako tvrdi podnosilac žalbe, u više navrata mu je isplatio ukupno 890.000 denara. Nakon što je shvatio da je u pitanju prevara, prijavio je slučaj policiji.