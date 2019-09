ĐORĐEVIĆ I JOVIĆ POSTALI HIT NA INTERNETU Evo kako je selektor Srbije objasnio situaciju iz meča protiv Italije: Jovke, jesi južnjak, ali... KURIR TV

Specijalni izveštači Kurira iz Kine: Predrag Gajić i Dado Đilas

Detalj iz finiša utakmice Srbija - Italija, kada je došlo do koškanja na terenu, a Jović pokušao da preskoči reklame, preko noći je postao pravi hit na internetu.

Grub faul Danijela Haketa na Jokiću i reakcija srpskog igrača izazvala je incident. Jović je sa klupe preskočio reklamnu ogradu, ali se gotovo istog sekunda i vratio nazad pošto je video kako Saša Đorđević trči ka njemu.

Razlog je sasvim jasan - Joviću je pretila kazna u slučaju da uđe na teren.

Dan kasnije selektor Srbije je prokomentarisao situaciju.

"Darko (Rajaković, pomoćni trener, prim .aut) zna kako je to u NBA - čim skočiš u teren automatski si kažnjen dve utakmice. Ne znam kako to FIBA reguliše, ali i meni je to bila u glavi i nisam hteo da dozvolim nikakav problem. Vodili smo, privodili utakmicu kraju i najmanje nam je potrebna takva situacija", rekao je Đorđević i nastavio:

"Igrači moraju da budu svesni toga, da pametnije reaguju, da ne ulaze u takve epizode, bez obzira na to što i kod na vri krv, kod Jovketa južnjačka... Impuls te navodi da pokažeš zube, da pokažeš karakter, međutim u tim trenucima je to apsolutno nepotrebno".

