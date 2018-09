KVOTE - Zvezda u Ligi šampiona: Može li kroz grupu? Sa koliko bodova? I koliko golova? I da li prima manje od 17?

Navijači Crvene zvezde upali su u san odmah posle revanša sa Salcburgom i neće se u skorije vreme iz njega probuditi. Silne teme treba probistriti. Da li Crvena zvezda može da napravi još jedno, najveće do sada iznenađenje i prođe grupu u Ligi šampiona? Da li može da izdrži pred moćnim napadačkim linijama Liverpula i Pari Sen Žermena? Oni realniji se pitaju može li Zvezda “makar“ do trećeg mesta i Lige Evrope? Ima ih i koji porede budžete klubova i pitaju se: može li Zvezda uopšte do boda? Može li do gola? Do koliko njih?

Jedino čega se zvezdaši plaše jeste da ne prođu kao zagrebački Dinamo, koji je u sezoni 2011/2012 u grupi sa Realom, Ajaksom i Olimpikom iz Liona postavio negativni rekord Lige šampiona završivši grupnu fazu takmičenja bez bodova i gol razlikom 3:22. Naravno, nadaju se crveno-belii da će izbeći i Partizanovu sudbinu iz iste te sezone 2011/2012. Ni crno-beli tada nisu uzeli bod u konkurenciji Arsenala, Šahtjora i Brage, dali su dva gola – oba Tobdžijama – a primili 13.

Istina, ova Zvezdina grupa teža je i od te Dinamove i od Partizanove. O parama da i ne govorimo, dovoljno je reći da je Pari Sen Žermen od 2010. godine do danas na pojačanja potrošio 1.242.000.000 evra (dakle: milijardu i dve stotine i četrdeset dva miliona) i da je četvrti na listi klubova koji su u tom periodu na transfere iskeširali najviše novca. Liverpul je tu sedmi sa još jednom milijarderskom sumom: 1.071.000.000 evra.

PSŽ je tako prošle sezone spakovao 25 komada u grupi, tri je dao Bajernu na Parku prinčeva, sedam i pet Seltiku, Anderlehtu pet i četiri... Liverpul je strpao sedam Mariboru, još sedam Spartaku iz Moskve... Onda deklasirao Porto sa 5:0 u prvom meču osmine finala, izbacio Mančester Siti ukupnim rezultatom 5:1, Romi dao pet golova na Enfildu... Napoli tu još deluje kao milostiv iako je na San Paolu dao tri komada Šahtjoru, opet tri Fajenordu, iako samo za plate igrača ima budžet od 94.000.000 evra.... Doduše, prošle sezone je u Ligi šampiona izgubio sve mečeve na strani.

I za to se drže navijači Crvene zvezde. Napoli na stadionu “Rajko Mitić“ u prvom kolu Grupe C. Najbolja prilika da se uzme bar taj jedan bod. Budimo realni, u ovakvoj konkurenciji i bod je veliki uspeh, pa zato MOZZART kladionica ima i kvotu 3,00 da će Zvezda takmičenje u grupi završiti sa nula osvojenih bodova. Ali ima MOZZART i kvotu 750 da će Zvezda osvojiti Ligu šampiona. Ili u “skromnijoj“ varijanti kvotu 25 da će šampion Srbije dogurati barem do osmine finala!

Imamo i bodove na stolu. Jedan ili nijedan osvojeni vredan je kvote 1,55. Dva ili više bodova plaćaju se sa 2,55. Ako bi El Fardu Ben i drugovi baš podivljali i uzeli četiri ili više bodova i kvota bi skočila na 6,50. Ili čak 16, ako bi crveno-beli šokirali svet i uzeli šest ili više bodova.

Kad su golovi u pitanju, možete da tipujete i na broj datih golova i na broj primljenih. Od pesimističke nule za kvotu 13, preko ublaženije varijante od tri ili manje golova za kvotu 1,75, pa sve do superoptimistične prognoze da će crveno-beli barem sedam puta pogađati mrežu rivale za kvotu 6,50. Nije da PSŽ i Liverpul ne umeju da se otvore, ali treba se prisetiti da je lane u grupi Lige Evrope postigla tri gola. I primila samo dva.

Takav bilans sada bio ravan čudu. Jer pričali smo već koliko su napadački potentni Zvezdini rivali u Grupi C. Otud i visoka granica na broj primljenih golova – 16,5. Dakle, 16 ili manje za kvotu 1,85. Po istom principu: 17 ili više opet kvota 1,85.

Takav bilans sada bio ravan čudu. Jer pričali smo već koliko su napadački potentni Zvezdini rivali u Grupi C. Otud i visoka granica na broj primljenih golova – 16,5. Dakle, 16 ili manje za kvotu 1,85. Po istom principu: 17 ili više opet kvota 1,85.

8525: CRVENA ZVEZDA OSVAJA LIGU ŠAMPIONA 750

8526: CRVENA ZEZDA PLASMAN OSMINA FINALA 25

8527: CRVENA ZVEZDA POBEDNIK GRUPE C 150

8528: CRVENA ZVEZDA TAČNO 0 BODOVA U GRUPI 3,00

8529: CRVENA ZVEZDA OSVAJA MANJE OD 1,5 BODOVA U GRUPI C 1,55

8530: CRVENA ZVEZDA OSVAJA VIŠE OD 1,5 BODOVA U GRUPI C 2,25

8531: CRVENA ZVEZDA OSVAJA VIŠE OD 3,5 BODOVA U GRUPI C 6,50

8532: CRVENA ZVEZDA OSVAJA VIŠE OD 5,5 BODOVA U GRUPI C 16

8533: CRVENA ZVEZDA NE POSTIŽE GOL U GRUPI C 13

8534: CRVENA ZVEZDA POSTIŽE MANJE OD 3,5 GOLOVA U GRUPI C 1,75

8535: CRVENA ZVEZDA POSTIŽE VIŠE OD 3,5 GOLOVA U GRUPI C 1,95

8536: CRVENA ZVEZDA POSTIŽE VIŠE OD 6,5 GOLOVA U GRUPI C 6.50

8537: CRVENA ZVEZDA PRIMA MANJE OD 16,5 GOLOVA U GRUPI C 1,85

8538: CRVENA ZVEZDA PRIMA VIŠE OD 16,5 GOLOVA U GRUPI C 1,85

(Promo - Tekst)

Kurir

Autor: Kurir