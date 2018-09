OSVETA, POČETAK DOMINACIJE, PRVO MESTO I PROFIT! Zbog ovoga MORATE gledati Novaka u finalu!

finale us opena

Novak Đoković se u velikom stilu vratio i gazi sve pred sobom! Kei Nišikori je vrlo lako pao u tri seta i tako je srpski teniser ušao u istoriju! Zakazao je duel sa Huanom Martinom Del Potrom u finalu i tako se zlatnim slovima upisao u istoriju.



Novaku je ovo osmo finale US oena i tako se izjednačio sa Ivanom Lendlom i Pitom Samprasom sa po osam odigranih finala, dok je iza njega ostao Rodžer Federer sa sedam finala. Novak juri treću titulu u Njujorku, a to je i šansa za profit.



Na Novakov račun će leći milioni, šta god da uradi u ovom meču, ali nismo mislili na to. Mnogi će nedeljno veče provesti uz Novaka i tiket! A zna se gde je najbolja kvota na Novaka - u Meridianu!



Uspeo je srpski teniser da u drugom polovini sezone opet uđe u neverovatnu formu, pa bi pobedom nad Del Potrom došao na samo 2.000 bodova manje od prvog mesta na ATP listi. Tradicija ne ide u prilog Argentincu ni u kom smislu jer je Đoković pobedio na prethodna tri meča i bolji je u međusobnom skoru 14:4.

foto: reuters

Ipak nije Novak nikada imao lak posao protiv Del Potra. Tako je na sedam mečeva pre njihovog poslednjeg susreta u Rimu koji je Novak dobio sa 2:0 - De l Potro uzimao bar jedan set Noletu.



Iako se nadamo da će srpski teniser ovaj meč dobiti što lakše - realno je očekivati da Argentinac uzme set ili dva. Ako bude 3:1 u Meridianu te čeka kvota 3.40, a možeš ŠEST PUTA da uvećaš ulog ako Nole pobedi 3:2.



Novak je toliko dobar na US Openu da poslednji put kada nije stigao bar do polufinala šampion Evrope u fudbalu još uvek bila Grčka! A njegova dominacija na US Openu je upravo počela 2007. godine kada je prvi put pobedio Del Potra u Njujorku. Drugi put su se sastali 2012. i tada je Nole bio bolji sa 6:2, 7:6, 6:4.



Ako se takav meč ponovi mogla bi da dođe sjajna kvota 2.74 na pobedu Đokovića uz manje gemova.



Za sada su parametri slilčni - Novak je izgubio dva, a Delpo samo jedan set na ovom US openu. Srpski teniser je na terenu proveo 15 sati i 18 minuta, a Argentinac sat vremena manje. Argentinac je viši, 20 kg teži, ali u svim ostalim kategorijama - inferiorniji.



Je li ovo vreme za osvetu za onaj poraz u drugom kolu Olimpijskih igara u Riju 2016. godine? Mi se nadamo da jeste. A vi ako verujete u to - stavite Novaka na tiket!

