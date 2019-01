Đoković napada sedmu titulu u Melburnu, a Meridian izdvaja 7 TOP KVOTA!

Nova epizoda jednog od najvećih teniskih rivalstava svih vremena zakazana je za nedelju od 09:30 kada će se u finalu Australijan Opena sastati Novak Đoković i Rafael Nadal, a Meridian je za taj spektakl pripremio ogroman broj specijalnih igara sa vrhunskim kvotama.

Đoković nikada nije izgubio u polufinalu ili finalu Melburna, a kako će se protiv 32-godišnjeg Španca boriti za rekordnu sedmu titulu na prvom grend slemu u sezoni, Meridian je iz specijala za predstojeći duel na Rod Lejver Areni izdvojio isto toliko predloga.

Vreme trajanja meča: 300+ min

Nedeljni okršaj biće svojevrsna repriza onog legendarnog finala na Australijan Openu iz 2012. godine kada je Đoković srušio Nadala posle skoro šest sati igre, pa ne čudi to što mnogi očekuju novi maraton koji bi mogao da traje pet ili više sati. Ukoliko se to desi, Meridian (https://meridianbet.rs/sr/kladjenje) vas časti fenomenalnom kvotom 12!

Set sa najviše asova

Nerealno je očekivati da jedan tenisera uzme titulu bez izgubljenog seta u finalu, što znači da ćemo u nedelju gledati i četvrti set. Đoković i Nadal nisu ni u prvih 20 na turniru po broju upisanih asova, pa ne bi trebalo da nas iznenadi ukoliko baš u četvrtom setu vidimo najveći broj, što Meridian plaća kvotom 6.00!

foto: Promo

Taj-brejk u meču

Prvi i drugi reket sveta svakako neće štedeti energiju ni u jednom gemu, bez obzira na to ko je na servisu. Đoković i Nadal su odigrali samo po jedan taj-brejk na putu do finala, pa ostaje pitanje da li će baš u nedelju odigrati drugi. Ukoliko to ne bude slučaj, u Meridianu prolazite kvotu 4.50!

Broj vinera

Srpski teniser je favorit u poslednjem susretu na turniru, a Meridian je za njegov trijumf izdvojio kvotu (1.80). Međutim, još bolja kvota nalazi se pored igre da će Đoković zabeležiti više vinera od drugog najtrofejnijeg grend slem šampiona ikada – 1.95.

Medicinski tajm-aut

Posle dve naporne nedelje, šest mečeva i ogromnih napora jasno je da će veliku prednost u finalu imati onaj igrač koji bude fizički izdržljiviji. Đoković je dobro poznat po tome, ali to ne znači da protiv Nadala u jednom trenutku neće zatražiti medicinski tajm-aut kako bi se odmorio za uzbudljivu završnicu. Meridian je za tu opciju izdvojio kvotu 2.50.

Nadal beleži više neiuznuđenih grešaka

Nadal je izgledao apsolutno nezaustavljiv u dosadašnjem toku Australijan Opena. Nijedan protivnik mu nije uzeo set i u svim mečevima je delovao nadmoćno. Međutim, u finalu se sastaje sa igračem protiv kojeg ima negativan skor iz 53 susreta, a činjenica da je reč o borbi za titulu sa prvim reketom sveta mogla bi da poremeti njegovu igru i natera ga na veći broj neiznuđenih grešaka, po kvoti 1.95.

Bolji procenat osvojenih brejk lopti

Veliko je pitanje koliko će Đoković i Nadal u nedelju imati prilika za brejk. Obojica imaju siguran i precizan servis i jasno je da će i jedan i drugi morati da budu na svom najboljem nivou kako bi došli do brejka. S druge strane, Đoković je poznat po tome da igra fantastično baš u trenucima kada treba da slomi rivala i svakako neće biti iznenađenje ukoliko bude imao bolji procenat osvojenih brejk lopti (1.70).

Foto: Promo

Kurir

Autor: Kurir