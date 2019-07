SPEKTAKL U JAGODINI: Palmini Tigrovi izjednačili rezultat, ministri Dačić, Antić i Đorđević uživali u prizoru zajedno sa specijalnim gostom - Guvernerom egipatske regije! Prijovićka dodatno zapalila atmosferu (KURIR TV)

I ove godine je, 7.7. tačno na Ivanjdan, tradicionalno održan veliki Kik boks spektakl gde su se kroz 6 borbi takmičili čuveni Palmini Tigrovi protiv Grka.

Iako je prvobitno planirano da se događaj odigra na otvorenom, zbog vremenskih uslova je premešten u halu "Končarevo". Loše vreme nije zaustavilo mnogobrojne posetioce iz cele Srbije da posete ovaj događaj, te je u dubke punoj hali sve vreme vladala ogromna euforija.

Ogroman aplauz se zaorio već na samom početku, čim je predsednik stranke "Jedinstvena Srbija", osnivač kluba "Palmini Tigrovi" i organizator ovog velikog spektakla, Dragan Marković - Palma ušao u halu, a velikim aplauzom su propraćeni i ministri Ivica Dačić, Aleksandar Antić i Zoran Đorđević koji su se našli među glavnim gostima

Specijalnu pažnju je izazvao Guverner egipatske regije Crveno more, dr Ahmet Abdalah, koji je postao veliki prijatelj gradonačelnika Jagodine, a koji se trenutno nalazi u poseti ovom gradu i kojem je pripala čast da svečano otvori svečanost. U svom govoru, dr Abdalah je rekao da je presrećan što je tu i odmah je iskoristio priliku da pozdravi predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, i da mu poruči da je on zaista predsednik kakav je ovom narodu potreban. Guverner egipatske regije Crveno more je izrazio i sreću zbog susreta sa ministrom spoljnih poslova, Ivicom Dačićem, i naglasio da je pri svakom susretu sa njim njegova radost sve veća. Ipak, najveće pozdrave je poslao svom "bratu Palmi". "Hvala vam na gostoprimstvu i ovakvom spektaklu, živela Srbija, živeo Egipat!" Ovim rečima je dr Abdalah završio svoj govor, timovima poželeo sreću i spektakl proglasio svečano otvorenim!

Tokom 6 borbi, od kojih je svaka imala po 3 runde i bila u različitoj kategoriji, vladala je napeta atmosfera. Cela hala je bila na nogama i zdušno navijala, zajedno sa ministrima i predsednikom Draganom Markovićem - Palmom, koji su sedeli "ko na iglama" zbog krajnje neizvesnog rezultata

Prvu borbu je dobio Strahinja Petrović, ispred "Palminih Tigrova", a njegov trener je tokom cele borbe dobacivao i strastveno mu govorio šta da uradi

U naredne 3 borbe, pobede su odneli Grci, da bi u poslednje dve Dušan Radović i Aleksandar Konovalov, ispred "Palminih Tigrova" izjednačili rezultat, te je ovaj kik boks spektakl završen rezultatom 3:3.

Aleksandar Konovalov je, očigledno, bio i favorit, s obzirom na to da su i publika i predsednik Dragan Marković vrlo burno reagovali čim je Konovalov najavljen i da su ga sve vreme bodrili i zdušno navijali za njega

Velika euforija je nastala nakon što je sudija proglasio kraj meča i saopštio rezultat

A da veselje bude kompletno, pobrinula se Aleksandra Prijović koja se u ringu pojavila samo nekoliko minuta nakon što su je kik bokseri napustili i zapevala jedan od svojih najvećih hitova, duetsku pesmu sa Sašom Matićem "Ko si ti"

Slavlje je nastavljeno do kasno u noć, a naredni spektakl je obećan i sledeće godine u ovo vreme!

