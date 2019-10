SVETISLAV PEŠIĆ OTVORENO O KRIZI REPREZENTACIJE: Srbiji treba selektor 365 dana u godini!

Svetislav Pešić pokrenuo je razgovor o izboru novog selektora srpske košarkaške reprezentacije konstatacijom da je Srbiji potreban trener koji će tu funkciju obavljati 365 dana u godini! Čuveni Kari je, posle trijumfa svoje Barselone nad Crvenom zvezdom (73:65) u Beogradu, uz argumente analizirao situaciju u KSS nakon ostavke Aleksandra Đorđevića.



Da podsetimo, predsednik KSS Predrag Danilović je rekao da će se „za mesec-dva napraviti analiza o učešću i rezultatu Srbije na SP i da neće preko kolena“. Ta tema je otad polako skrajnuta iz javnosti, a sada ju je aktivirao Svetislav Pešić.



Sve amateri u KSS



- Ja sam uvek za to da Srbija kao zemlja košarke treba da se profesionalno ponaša! Mi u KSS nemamo nijednog profesionalnog trenera! To je apsolutna besmislica. Ne možemo da živimo od takmičenja do takmičenja. U sportu postoje određene zakonitosti, kontinuitet može samo preko kontinuiranog stručnog rada, a stručni rad mogu da rade samo profesionalci koji su 365 dana uz reprezentaciju - rekao je Pešić, a potom poentirao:



- Nadam se da će iz Saveza pozvati i nas bivše trenere da vidimo gde smo, šta smo, kako se radi.



Svetislav Pešić objašnjava argumentovano zašto je Srbiji potreban trener profesionalac.



Gde su profesionalci



- Mnogo je važno trenirati reprezentaciju i kad je ne treniraš, a to znači svakodnevni kontakt sa igračima, neposredna poseta igračima, razgovor s trenerima u njihovim klubovima. Dakle, koristiš svaki trenutak da ga treniraš putem razgovora. Zato sam se uvek zalagao za to da u Srbiji imamo profesionalnog trenera, a ne onog koji vodi i klub i reprezentaciju. Srbija treba da ima trenera koji je 365 dana posvećen ne samo reprezentaciji nego i svemu što savezni trener treba da uradi za ovaj sport u Srbiji. Najbolje bi bilo ako je to čovek iz Srbije koji živi u Beogradu, koji je svaki dan u Savezu, obilazi klubove, razgovara s trenerima i utvrđuje stručnu politiku - zaključio je Pešić, trener koji je sa seniorskom selekcijom osvojio Evropsko (2001. godine) i Svetsko prvenstvo (2002).

Proradile emocije

OLIMPIJSKE IGRE KAO PRIORITET Posebno emotivan čuveni Kari je bio kada se govorilo o kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre, tada je povisio ton:

- Najpre se treba kvalifikovati na Olimpijske igre, odraditi ozbiljna analiza, videti kako i šta za sledeći ciklus. Košarka je najpopularnija ovde, ima veliki potencijal, postoji veliko interesovanje naroda za košarku. Ne može: Ajde da se pripremimo, pa ko pobedi - pobedi. Sledeće takmičenje. Mora da postoji kontinuitet i profesionalni treneri. Bez toga uspeha neće biti. To znam 100 posto!

O ulaganjima

VUČIĆ POMAŽE SPORT KAO NIKO PRE NJEGA Svetislav Pešić objašnjava da se poslednjih godina ulaže najviše novca u sport:

- Vučić (predsednik Srbije, prim. aut.) pomaže sport na način na koji niko ranije nije pomagao. Ne pripadam nijednog partiji, ali ja moram to da kažem. Nijedan predsednik dosad nije tako pomagao košarku i sport kao on. Kad se već odvaja od poreza naših građana, onda neka se da za četiri profesionalna trenera. Što da ne! To je moje mišljenje i ako me neko pita, ja ću to da zastupam.

PREDSEDNIK CRVENE ZVEZDE O STANJU U SAVEZU Nebojša Čović: Velika odgovornost na KSS

O krizi, ili bolje reći slabom stručnom radu u KS Srbije, govorio je i pre nekoliko dana Nebojša Čović, prvi čovek Crvene zvezde. Njegov apel prošao je nezapaženo u medijima.

- Ja sam 2017. godine na skupštini KSS pitao da li postoji strategija za našu domaću srpsku košarku. I nisam dobio odgovor. A to znači da ne postoji! To je ono što me brine. Ono što pokazuje do čega smo došli. Meni je nestvarno da naša mlada reprezentacija ispadne u B diviziju. Kod mladih selekcija ne morate da gledate da li ste svake godine prvi, ali se sećam da smo 2008. ili 2009. uzeli sve - i kadeti, i juniori, i stariji i mlađi... Ne može to svake godine, ali treba ostati konkurentan. Mi treba da se vrtimo od prvog do petog mesta stalno. Reći ću iskreno - mislim da ima mnogo upada raznih menadžerskih frakcija, i prilikom definisanja trenera, a onda i nametanja igrača, što je nedopustivo - objasnio je Čović, a potom poentirao:

- Mladih igrača ima. Samo treba postaviti određenu strategiju.

Hoće da bude mentor

DOLAZE MI STRANCI, A IZ KSS NIKO Svetislav Pešić spreman je i da bude mentor mladim srpskim trenerima, ali ga nervira što ga niko iz Saveza ne pita za tako nešto.

- Iz KSS još niko nije kontaktirao sa mnom! Kako da razvijaš košarku kad nemaš trenere! A u Savezu trenera nema! Zamisli da imaš četiri trenera da dođu kod mene, kod Željka Obradovića. Kod mene dolaze iz Argentine, Nemačke, Belgije, Grčke...



