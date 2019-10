SRBIN DRŽI CELU ITALIJU NA NOGAMA! Ranijeri: Miha je inspiracija za sve!

Do pobede

Koliko je lečenje Siniše Mihajlovića od opake bolesti podiglo na noge Italiju, najbolje pokazuje ovaj detalj - u roku od 24 sata o njegovoj borbi s leukemijom i željom da u takvim uslovima obavlja trenerski posao govorila su trojica legendarnih igrača i trenera u Seriji A: Roberto Manćini, Gabrijel Batistuta i Klaudio Ranijeri.



Slavni trio ističe borbeni duh Srbina i nadu da će uspešno prebroditi probleme koji su u julu otkriveni.



Primer za sve



- Siniša vodi bitku, on je primer svima nama. Samo ga treba zagrliti i učiniti sve da oseti podršku svih nas - poručio je Ranijeri, koji će danas (13.30) voditi Sampdoriju protiv Mihajlovićeve Bolonje.



Selektor Italije Manćini podsetio se i svog prvog susreta s velikim drugom:

- Igrao je za Crvenu zvezdu kada smo zaigrali jedan protiv drugog u Kupu šampiona. Odmah sam predsedniku Sampdorije Mantovaniju rekao da ga uzme, jer je bio jasan njegov veliki potencijal. Konačno je došao kod nas 1994. A sad ... Mora da bude strpljiv i sprovodi terapiju - naglasio je Manćini.



Prijateljstvo



Pre dve nedelje strateg „azura“ doveo je svog prijatelja na trening reprezentacije i tada je primetio jedan važan detalj.



- Videli smo se na Olimpijskom stadionu i tada sam zapazio da je mnogo bolje nego prethodnih nekoliko puta kada smo se viđali. Poklonili smo mu i zeleni dres Italije, jedinstven primerak. On sada radi nešto nesvakidašnje i to nije lako, jer vodi tim iz bolnice. Ali njemu uspeva. Bio je u Veroni na klupi, ali mene to ne iznenađuje. Znam da će učiniti sve samo da bi bio pored ekipe - objasnio je Manćini.

Veliki borac

RADIO SA TEMPERATUROM OD 40O Siniša Mihajlović je u bolnici, gde prima treću redovnu hemioterapiju. Prošle nedelje je vodio nekoliko treninga fudbalera Bolonje, koji se oduševe kad god ih poseti. Njegov saradnik, prijatelj i šef skauting službe Bolonje Marko di Vajo otkrio je tada da je Siniša Mihajlović vodio treninge s temperaturom preko 40 stepeni. Tada je poručio da bi Mihi već sada trebalo dati nagradu za trenera godine.

Podrška rivalima i prijateljima

BATIGOL: NAPRED, MIHO I VIJALI! Veliki argentinski golgeter Gabrijel Batistuta poslao je poruku Mihajloviću i Đanluki Vijaliju, koji se takođe oporavlja nakon lečenja od teške bolesti.

- Mihajlović će biti dobro. Gledao sam utakmice i jasno mi je koliku podršku ima od svih oko sebe. Vijali, samo napred! Obojica su dali toliko mnogo, zaslužili su da budemo uz njih u ovom teškom trenutku - rekao je Batistuta.

