U MERIDIAN ONLINE KAZINU CRTANO UMETNIČKO DELO - THE GREAT CHICKEN ESCAPE

Meridianbet preko Pragmatic Play-a u igri The Great Chicken Escape pomaže pilićima da pobegnu, a vama garantuje nekoliko sati vrhunske zabave i mogućnost da osvojite sjajne nagrade! The Great Chicken Escape video slot ima pet rilova i 20 isplatnih linija.Vaše uloge namestite pritiskom na dugme -/+, zatim pritisnite spin i potražite simbol Rooster, odnosno petla, jer je to naš jocker simbol. Jocker, naravno, menja sve simbole sem Bonus simbola. Tri ili više bonus simbola pokreću bonus funkcije. Ima čak pet vrsta bonus funkcija i one se nasumično aktiviraju.

Ako odjednom dobijete pet bonus simbola direktno, pokrećete funkciju "Big Money", odnosno funkciju velikog dobitka! Predstavićemo vam ovih neverovatnih pet bonus funkcija!

Prva bonus funkcija je "Slučajni besplatni spinovi" koja se pokreće tokom osnovne igra i ima 3 različite funkcije vrćenja Guard Dog Wilds, Chicken Run Wilds i Care Package.

Druga bonus funkcija je "Tajni tunel", što je slučajni bonus krug u kom se na ekranu pojavljuju tri škrinje. Odaberite jednu škrinju i otkrijte slučajnu nagradu.

Treća bonus funkcija je "Perad u pokretu". Ova bonus igra ima 22 boda i svaki bod predstavlja potencijalnu novčanu nagradu odabirom jednog od pet zlatnih jaja.

Četvrta bonus funkcija je "Osvojite besplatne spinove" tokom kojih dobijate deset besplatnih slobodnih krugova gde se pojavljuje Petao jocker.

Peta bonus funkcija je "Na drugu stranu", gde dobijate devet okretaja i jedno specijalno besplatno vrćenje sa jocker-om. I najveća bonus funkcija je "Big Money Bonus", a to je zapravo kornjača sa 12 barela, od kojih je svaka nagrađena novcem. Meridianbet Online Casino vam pomaže da posetite ovaj kamp i pomognete pilićima da izađu. Na tom putu se zabavite i osvojite vrhunske nagrade iz široke ponude bonusa!

