Mozzart daje najveće kvote: Italija 1,20, Rumunija 2,10, Severna Irska 2,07!

Sastav Roberta Mančinija otvorio je kvalifikacije za Svetsko prvenstvo pobedama od 2:0 nad Severnom Irskom i Bugarskom, što ga čini prilično ubedljivim na vrhu Grupe C, ispred Švajcarske zbog bolje gol-razlike. Večeras Azure očekuje gostovanje Litvaniji u Vilnjusu, gde očekuju da nastave tamo gde su stali u nedelju, jer je želja za plasmanom na Mundijal ogromna. Naročito, pošto nisu uspeli da se dokopaju mesta na Svetskom prvenstvu 2018. Italijani su tada doživeli nacionalnu patnju i sada sve rade kako do nje ponovo ne bi došlo. Litvanija je u prošlosti umela da ukoči Azure, dvaput je remizirala sa njima na dosadašnjih šest međusobnih dvoboja, ali to sada baš nije realno. Kvota 1,20 u Mozzart ponudi deluje odlično.

LITVANIJA – ITALIJA (SREDA, 20.45)

Jermenija je domaćin Rumuniji u Jerevanu, u okviru 3. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2022. godine. Sa dve pobede iz isto toliko igara do sada, selekcija Hoakina Kaparosa je odlično započela svoju kampanju i sledi Nemačku na vrhu Grupe J. Jermeni su najpre pobedili Lihtenštajn, pre nego što su ispratili kući Island sa dve lopte u mreži u delikatnom meču, pokazujući spremnost da se bore za ozbiljnije rezultate. Jermenija je impresionirala i u prošlogodišnjoj Ligi nacija, gde je obezbedila promociju u B diviziju, pa Rumune čeka težak posao ka prvom Mundijalu od 1998. ali i oni bolje deluju u poslednje vreme. Pobeda Rumuna daje kvotu 2,10, samo u Mozzartu.

foto: EPA

JERMENIJA – RUMUNIJA (SREDA, 18.00)

Severna Irska i Bugarska nisu imale čemu da se nadaju u svojim kvalifikacionim mečevima do sada. Žreb ih je spajao sa najtežim rivalima i prvim kandidatima za najviše pozicije, pa će tek u trećem kolu obe selekcije pokušati da obogate sopstveni bodovni saldo. Bugari su poklekli od Italija i Švajcarske, Zelena armija samo u gostima na Apeninskom poluostrvu, pa će u domaćem susretu igrati za treće mesto, jer Azuri i Sajdžije će teško da ispuste gornji dom. Bugarska je slavila na tri prethodna međusobna dvoboja, ali poslednji je odigran još 2008. Pobeda Severne Irske je u Mozzartu na kvoti 2,07.

SEVERNA IRSKA – BUGARSKA (SREDA, 20.45)

Kurir