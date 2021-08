NOVA ULAGANJA U SRPSKI SPORT - MOZZART VELIKO LETNJE POJAČANJE ZA SUPERLIGAŠE

Ugovor sa Crvenom zvezdom produžen do 2027, a ova kompanija je postala sponzor FK Vojvodina i FK Spartak. Podršku dobili i rukometaši iz novosadskih crveno-belih

Od seoskih igrališta do terena u Ligi šampiona... Od nižerazrednih klubova koji dobijaju pomoć kroz akciju „Novi dresovi za nove šampione“ i brojnih donacija, do sponzorstava onih najvećih sportskih kolektiva i saveza u zemlji... Kompanija Mozzart nastavlja da ulaže u sport širom Srbije, a ovog leta je produžila saradnju sa FK Crvena zvezda do 2027. i podržala dva superligaša sa severa - FK Vojvodina i FK Spartak.

Crveno-beli već duže vreme sa svojim ekskluzivnim beting partnerom realizuju mnoge društveno odgovorne akcije, kao i marketinške kampanje posvećene promociji fudbala. Uprava Zvezde prepoznala je i značaj dodele opreme manjim klubovima, pa se priključila čuvenoj akciji „Novi dresovi“.

„Ovo je veoma značajna saradnja i drago mi je što je došlo do njenog nastavka posle dve izuzetno uspešne godine za obe strane. Crvena zvezda uvek teži tome da se druži sa najboljima, kao što je kompanija Mozzart. Važno je naglasiti da ćemo raditi zajedno i na akcijama humanitarnog karaktera – rekao je predsednik Zvezde Svetozar Mijailović, koji je generalnom direktoru Mozzarta Slobodanu Prodanoviću tom prilikom uručio dres sa simboličnim brojem 2027.

Podrška na duže staze prepliće se sa ambicijama srpskog prvaka da narednih godina zadrži dominaciju u domaćim takmičenjima i napravi još bolje rezultate u evropskim. Istim putem žele da krenu Vojvodina i Spartak, a “lale” su ovog leta dobile podršku uoči odlučujućih mečeva u kvalifikacijama za Ligu konferencije

„Ovo je trasa jednog novog puta kojim želimo da idemo, a srećni smo što nam se na tom putu pridružuje ekskluzivni novi član, kompanija Mozzart, koja će nam sigurno doneti mnogo toga dobrog. Posebno sam zadovoljan zbog toga što ova kompanija dolazi iz sveta sporta i što nas je fudbal spojio. Uveren sam da će ova saradnja biti uspešna na duže staze“, naglasio je predsednik FK Vojvodina Dragoljub Samardžić.

Mozzart je postao sponzor i istoimenog rukometnog kluba, a podrška sportskim kolektivima na teritoriji Vojvodine nastavljena je u Subotici. Regionalni lider u priređivanju igara na sreću ostvario je partnerstvo i sa FK Spartak, koji želi da se vrati među vodeće timove u Superligi i obezbedi izlazak na evropsku pozornicu.

„Veliko nam je zadovoljstvo što smo uspostavili saradnju sa ovako velikom kompanijom kao što je Mozzart. Ovo je siguran pokazatelj da mi u Spartaku dobro radimo na terenu, ali i van njega. Težićemo u narednom periodu tome da klub napreduje u svim segmentima, pa i u marketinškom. Potpisivanje ugovora o sponzorstvu je samo početak jedne saradnje koja će se sastojati iz mnogo korisnih stvari za obe strane“, rekao je prvo čovek Spartaka Nikola Simović.

