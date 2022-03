El Klasiko, De Klasiker, londonski okršaj: Dan za derbije i najveće kvote na svetu

Nigde nećete naći veće koeficijente na Real Madrid, Ajaks i Totenhem

Nedelja je dan za nove izazove, puna prilika da se zaradi. Bukmejkeri Mozzarta spremili su tri kvote za neke od najinteresantnijih fudbalskih utakmica koje se igraju danas.

Apsolutni derbi dana je El Klasiko, duel Real Madrida i Barselone. Svi već znate koliki je značaj tog meča, a uz Mozzart on može da vam bude samo još zanimljiviji. Real Madird je favorit, prati ga i najveća kvota na svetu. Taj meč možete da gledate uživo (besplatno) na sajtu mozzartbet.com.

Zanimljivo će da bude i u Premijer ligi i holandskoj Erediviziji, gde se takođe igraju veliki derbiji, a naša kladionica je tu izdvojila kečeve na Totenhem i Ajaks.

REAL MADRID - BARSELONA (NEDELJA, 21.00), KEC 2,45

El Klasiko uvek izaziva veliku pažnju javnosti, čak i kada nema tako veliki takmičarski značaj kao ovosezonski. Real Madrid krupnim koracima korača ka osvajanju titule, a Barsa će samo pokušati da ga malo uspori ka tom cilju. Svima je jasno da bi bila prava senzacija kada bi Sevilja u poslednjih 10 kola nadoknadila 10 bodova zaostatka i ukrala mu titulu ispred nosa. Kraljevski klub je u Primeri vezao četiri trijumfa, a nedavno je eliminisao Pari Sen Žermen iz Lige šampiona i tako se plasirao u četvrtfinale, gde će rival da mu bude Čelsi. Večeras su Madriđani bez Karima Benzeme, ali ni odsustvo najboljeg strelca ih ne stavlja u podređeni položaj protiv rivala koji igra prilično slabo ove godine. Katalonci su četvrti na tabeli, bore se za mesto u Ligi šampiona, dok se na međunarodnoj sceni bore za trofej u Ligi Evrope. Tamo su se jedva domogli četvrtfinala, uz mnogo muke su posle preokreta eliminisali Galatasaraj prošlog četvrtka. Samo tri dana posle gostovanja u Istanbulu sledi im meč na "Santijago Bernabeuu", koji će ugostiti El Klasiko prvi put posle dve godine. Biće to treći okršaj Reala i Barselone ove sezone, prva dva su pripala Realu. Prvo u prvenstvu na Kamp Nou sa 2:1, a potom i u Saudijskoj Arabiji u Superkupu Španije, posle produžetaka sa 3:2.

AJAKS - FAJENORD (NEDELJA, 14.30), KEC 1,55

Pre derbija u Španiji odigraće se najljući fudbalski okršaj u Holandiji. Popularni De Klasiker je na programu od 14.30 časova, igra se u Amsterdamu, a dobar fudbal nam garantuje to što obe ekipe moraju da idu na pobedu. Ajaks posle 26 kola Eredivizije drži prvu poziciju na tabeli, ima dva boda više od drugoplasiranog PSV Ajndhovena. Fajenord sa treće pozicije malo kaska za njima, ima osam poena manje od Ajaksa i današnji derbi mu je praktično poslednja prilika da se vrati u borbu za titulu ili barem drugo mesto, koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Obe ekipe su tokom prethodne nedelje igrali na međunarodnoj sceni. Ajaks našeg Dušana Tadića je u utorak izgubio od Benfike sa 1:0 i tako je eliminisan iz Lige šampiona, dok je Fajenord ostao u Evropi. Nažalost, bio je bolji od Partizana sa 3:1 i tako se plasirao u četvrtfinale Lige konferencije. Iako je svoj meč odigrao dva dana posle Ajaksa, čini se da se mnogo manje potrošio. Sav posao je već završio u Beogradu, gde je slavio sa 5:2, pa je rasterećeno pristupio revanšu. Ajaks je pre nekoliko nedelja posle duela sa Benfikom izgubio prvi naredni u prvenstvu, od slabašnog Go Ahed Iglsa sa 2:1. Sada ipak igra mnogo ozbiljniju utakmicu, tako da sigurno neće doći do opuštanja. Vole Kopljanici da maltretiraju svog najvećeg rivala, kada su već toliko kvalitetniji. Savladali su ga na poslednjih pet susreta, pri čemu nijednom Fajenord nije uspeo ni da zatrese mrežu Ajaksa. Uz to, na prethodnih 18 utakmica u Amsterdamu je Fajenord bez pobede. Poslednju je zabeležio pre 16 i po godina.

TOTENHEM - VEST HEM (NEDELJA, 17.30), KEC 1,80

Londonski derbi. Doduše, ne jedan od najvećih, Totenhem i Vest Hem nisu tradicionalno veliki rivali i dolaze iz različitih krajeva britanske prestonice, ali zbog trenutnog položaja na tabeli Premijer lige obe ekipe će insistirati na pobedi. Trenutno imaju po 48 bodova i dele šestu i sedmu poziciju, s tim što su Pevci odigrali jedan meč manje. Krajnji cilj je naravno plasman u Evropu, još se nadaju i jedni i drugi četvrtoj poziciji i mestu u Ligi šampiona, ali neće biti lako dostići Arsenal. Totenhem je zbog korone ranije ove sezone odlagao neke mečeve, a jedan od njih je nadoknadio u sredu protiv Brajtona. Kao gost ga je savladao sa 2:0. Vest Hem nije igrao prvenstvo tokom radne nedelje, ali zato jeste Ligu Evrope. Priredio je u četvrtak malo iznenađenje, savladao je u istočnom Londonu na Olimpijskom stadionu Sevilju i eliminisao je iz takmičenja. Igrao je produžetke, tamo je došao do trijumfa golom Andreja Jarmolenka. U duelima Totenhema i Vest Hema retko pobeđuje gost. Niej se desilo to nijednom na poslednjih pet susreta, odnosno u prethodne dve godine. Četiri puta je slavio domaćin (po dva trijumfa oba tima), a samo su jednom odigrali 3:3.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.