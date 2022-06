NOVA ERA! Najbolji fudbal na jednom mestu - na TV Arena Sport Lučić: Ponosni na Premijer ligu!

Veoma sam ponosan zbog dolaska Premijer lige na kanale Arene Sporta, poručio je generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić.

Pored svih UEFA takmičenja, reprezentacije Srbije, španskog, italijanskog, francuskog i domaćeg fudbalskog prvenstva, zatim NBA i ABA košarkaške lige, najboljeg rukometa, odbojke i vaterpola, gledaoci Arene Sporta će od 6. avgusta moći da uživaju i u utakmicama engleske Premijer lige, najatraktivnije fudbalske lige na svetu.

TV kanali Arene Sporta ekskluzivno su dostupni na kablovskim i digitalnim platformama kompanije Telekom Srbija, kako u našoj zemlji tako i u regionu.

Vladimir Lučić je preporodio i modernizovao Telekom u velikoj meri zahvaljujući ofanzivnoj tržišnoj strategiji, od koje ne odustaje.

- Premijer liga je poslednja kockica koja je nedostajala da Arena postane jedini pravi sportski kanal u regionu. Uveren sam da će svako domaćinstvo želeti da ima Arenine kanale. Mislim da je sada ispunjena želja korisnika da sav kvalitetan fudbal bude na jednom mestu. Očekivanja su velika, ali ne sumnjam da će biti ispunjena - istakao je Lučić.

Telekom Srbija je telekomunikacioni operater koji ovog meseca obeležava 25 godina postojanja, ali je u svom razvoju, pogotovo u poslednje tri godine, postao mnogo više od toga. Kompanija mnogo ulaže, između ostalog, u medijske sadržaje, u filmski i serijski program, informativne TV kanale, dokumentarne programe.

- Arena je donela i dva veoma važna informativna svetska brenda, Euronjuz i Blumberg. Ipak, sport prednjači, jer u svakoj porodici imate nekog ko je fan bar jednog sporta. Jasno je da Telekom, i u oblasti medijskih sadržaja, u narednih deset godina ništa ne može da pomeri sa liderske pozicije - ubeđen je Lučić.

Kako objašnjava, Telekom ima sve kapacitete, od telekomunikacionih, finansijskih do ljudskih, da nastavi osvajanje tržišta.

- Mi smo uspeli, sportskim žargonom, da odigramo do kraja i uspemo u onome što nam je oduvek bila želja, da najkvalitetniji fudbal imamo isključivo na TV Arena Sport, od Slovenije do Severne Makedonije. To nam daje mogućnost kvalitetnog razvoja. Upravo je dugoročnost ugovora poseban kvalitet. Kada potpišete ugovor na tri godine, već posle dve morate da razmišljate da li će se saradnja nastaviti. Sada, sa dugoročnim ugovorima, imamo dovoljno vremena za maksimalnu atraktivnost prilikom plasiranja sadržaja, kao i za najbolju promociju. Ne vidim domaćinstvo koje od Slovenije do Severne Makedonije neće želeti TV Arena Sport, bilo kroz kablovsku ponudu, bilo kroz Arena Klaud aplikaciju. To je ogromna snaga za povećanje broja korisnika i snažan rast prihoda - objasnio je Lučić.

Kako je zaključio, “konkurencija je 12 godina gradila imidž na Premijer ligi, a ona će se od leta prenositi kod nas”.

- Mi ćemo ceo projekat raditi kvalitetnije i atraktivnije, prenosićemo sve utakmice, a pokrenućemo još dodatnih kanala - najavio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Žugić: Odlična poslovna odluka Direktor Arena Grupe Nebojša Žugić ističe da Premijer liga nije samo stvar prestiža već odlična poslovna odluka, koja će donositi benefit minimum narednih šest sezona. - Prihodovaćemo na razne načine, kroz sponzorstva, oglašavanja, povećanje broja korisnika, popularnost televizije raste, samim tim i potražnja, a ona povlači cenu. Ali, imati najkvalitetniju fudbalsku ligu na svetu svakako imponuje našoj kući. Siguran sam da smo napravili fenomenalan potez i siguran sam da će i naši partneri iz Premijer lige biti veoma zadovoljni kako ih prezentujemo na ovim prostorima - kaže Žugić. Kako je najavio, Arena Sport će prenositi i utakmice engleske Čempionšip lige.

Arena obara rekorde gledanosti TV Arena Sport je 26. maja, tokom finala Kupa Srbije između Crvene zvezde i Partizana, ostvarila najveći rejting u istoriji otkad se vrše merenja gledanosti kablovskih emitera. Sa ukupnim udelom u gledanosti od 29,06 odsto, prema podacima firme "Ej-Dži-Bi Nilsen", Arena je ostvarila teško dostižan cilj i televizijama sa nacionalnom frekvencijom. U konkurenciji emitera koji svoj program plasiraju putem kabla, novi program rezervisan za prenose ekskluzivnog sadržaja - TV Arena Premium 1, zauzima četvrtu poziciju, a ispred su samo tri nacionalna kanala. Sa više od 3,35 miliona korisnika, medijska kuća Arena Grupa je apsolutni lider u regionu.

(Promo)