Gde su ŽENE IZ SPORTSKOG SVETA, tu je i podrška BALKAN BETA

Nebrojeno puta do sada sportistkinje su nas učinile ponosnima donoseći najsjajnija odličja sa velikih takmičenja. To je bio samo jedan od razloga da sportska kladionica Balkan Bet kao generalni sponzor, podrži konferenciju „Žene i sport“ koja je okupila sve one koji se zalažu za to da ženski sport dobije mesto koje mu pripada, i na sportskoj sceni i u društvu.

Sonja Vasić, Ivana Maksimović Anđušić i Tanja Petrović samo su neke od sportistkinja koje su učestvovale na konferenciji i svojim prisustvom dale podršku ovoj ideji.

Kako kažu naše dame u sportu: “Najjače smo zajedno, kada svaka od nas, sportistkinje, treneri, lekarke, novinarke, profesorke, imamo priliku da se pokažemo u korist zajedničkog cilja - da žene u sportu imaju jednake mogućnosti i šanse.” Kao kompanija koja sve sportske uspehe i rezultate prati uživo navijamo da tako i bude.

Na konferenciji je dodeljena nagradu za izuzetan doprinos razvoju ženskog sporta i promociji žena u sportu Srbije, “Naj žena u sportu”, koja nosi ime strelkinje Bobane Momčilović Veličković. Laureat za 2023. godinu je Marina Maljković. Pored nagrade, uručene su i zahvalnice pojedincima i organizacijama za posvećenost i trud kojima su doprineli da ženski sport i žene u sportu budu jedno od najznačajnijih obeležja nacionalnog sporta u našoj zemlji.

