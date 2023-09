SUPER TIP NIKOLA JOKIĆ PRONAŠAO SVOG IDEALNOG PARA - SUPERBET!

Put od 7. februara 2011. i posta bez lajka i odgovora, na pitanje "oće neko na basket", pa do NBA prstena, u najmanju ruku nije jednostavan.

U tem Somboru, loptu je na koš na jednom sasvim običnom terenu bacao budući šampion NBA lige, ponajbolji košarkaš u istoriji sa ovih prostora - Nikola Jokić. Kada je tek stigao u redove Denver Nagetsa i video saigrače koliko su skočniji, brži, jači i bolji, na prvu loptu, pomislio je "uh, bokte, gde si ti ovo došao, ajde ti bolje kući". Već na drugu, odlučio je da ne odustane.

Deceniju kasnije, Nikola Jokić je šampion NBA lige sa Denver Nagetsima, petostruki član NBA All-Star ekipe i dvostruki nosilac NBA MVP titule, ali što je još važnije, ostao je "super tip", a sada je postao i ambasador Superbet-a u Srbiji.

Jednoglasno priznat od strane košarkaških stručnjaka, Nikola je redefinisao ulogu centra u modernoj košarci, naglašavajući svestranost, dodavanja i košarkašku taktičku inteligenciju. Njegova karijera inspirativna je priča za perspektivne košarkaše širom sveta, a on sam, uzor mladim sportistima, kao neko ko oslikava važnost napornog rada, posvećenosti i nemilosrdne strasti prema igri.

Upravo je značaj zajedničkih vrednosti glavni stub partnerstva između Superbeta, novog aktera na tržištu kladionica u Srbiji i jednog od najboljih košarkaša sveta. Kao sportista koji pokazuje istinsko liderstvo kroz besprekornu reputaciju u srpskoj, ali i globalnoj zajednici, Nikola je oličenje organizacionih vrednosti ove kompanije, a to su: strast, autentičnost, odlučnost i jedinstvo.

„Oduševljeni smo što je baš Nikola postao deo Superbet tima. On je neverovatan sportista, koji se izdvaja od svih ostalih time što se fokusira na ciljeve tima, što je potpuno usklađeno sa našim osnovnim vrednostima. Njegova reputacija kao jednog od vodećih svetskih košarkaša, sa izuzetnim dostignućima, svedoči o njegovom jedinstvenom talentu i globalnoj atraktivnosti. Izuzetno smo ponosni što sarađujemo sa njim i imamo priliku da istaknemo njegove izuzetne kvalitete i inspirišemo publiku kroz njegove vrednosti“, istakao je Thanassis Kanouris, Country Manager za Superbet Srbija i dodao: „Imati Nikolu za ambasadora idealan je način da predstavimo naš brend i naše zabavne proizvode u Srbiji. Jedinstvo i saradnja su deo suštine našeg brenda, dok je Nikolin moto da je najvažnije pomoći. To je ono što čini da se vodimo istim ciljem: da uzbuđujemo milione ljubitelja sporta širom sveta. Srbija je strateško tržište za ekspanziju Superbeta u širem evropskom regionu i imati kultnog sportistu u našem timu je uzbudljiva prilika i znak poštovanja za lokalne ljubitelje sporta.“

Odabir Nikole Jokića kao ambasadora brenda pokazuje nameru Superbeta da pošalje jedinstvenu poruku u Srbiji, približavajući slavne sportiste zajednici navijača i prvi korak u stvaranju živopisnog okruženja sporta i zabave, ispunjenog impresivnim iskustvima i zanimljivim aktivnostima.

„Srećan sam što sam se udružio sa Superbetom, zbog načina na koji navijače povezuju sa svetom sporta. Doživljaj i iskustvo navijača su među glavnim zadacima mene kao profesionalnog sportiste, a to se idealno uklopilo sa njihovom misijom. Ceo tim je veoma profesionalan i pokazuje veliko poštovanje prema potrebama svojih klijenata. Jako mi je važno to što pridaju veliki značaj odgovornom igranju i to je bila jedna od ključnih stvari koje su me ubedile da postanem njihov ambasador. Do sada je moja saradnja sa Superbetom tekla fantastično i jedva čekam da zajedno stvorimo uzbudljive trenutke za fanove u Srbiji i šire“, poručio je Nikola Jokić.

O Superbet grupaciji

Superbet je kompanija osnovana 2008. godine, sa misijom da milionima klijenata širom sveta donese uzbudljivu zabavu zasnovanu na tehnologiji u sportu i gejming industriji. Grupacija je prisutna u 10 zemalja, a najznačajnija tržišta su Rumunija, Belgija, Poljska i Srbija.

Superbet grupacija je član Međunarodne Asocijacije za Integritet Klađenja (IBIA) i jedina kompanija koja je četiri puta osvojila nagradu za najboljeg operatera za sportsko klađenje u CIE regionu na Gejming konferenciji centralne i istočne Evrope.

EGR (eGaming Reviev), najuticajnija publikacija globalne industrije rangirala je Superbet grupaciju kao jedanaestu na globalnoj rang listi EGR Pover 50 za 2022.

