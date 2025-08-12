Slušaj vest

Najbolji srpski automobilista prilično uspešno okončao četvrtu rundu u Porsche Carrera Cupu Benelux. Za razliku od većine konkurenata na „gridu”, član Spark Racing Team-a prvi put je nastupao na stazi TT Assen, ali je sakupio nove bodove. U nedelju je ostvario zapažen rezultat osvajanjem osme pozicije u generalnom plasmanu odnosno šeste u konkurenciji „Pro”, dok je subotnju trku završio 14. uprkos tehničkom problemu na automobilu.

Iako prvi put na stazi TT Assen, Nikola se jako se brzo prilagodio, a uspeh je tim pre veći ako se zna da su samo on i još jedan vozač prvi put vozili na poznatoj stazi na severu Holandije, za razliku od ostalih takmičara.

Kvalifikacijama za trku prethodio je samo jedan test u četvrtak, tako da je za našeg asa to bilo sve od priprema za trkački vikend. Na kvalifikacijama je bio samo pola sekunde daleko od pol pozicije, kažemo „samo”, jer se mora uzeti u obzir činjenica da su najbrži vozači na „gridu” već prekaljeni asovi i da suštinski njihova prednosti leži u daleko većem iskustvu.

Pored toga, u prvoj trci Nikolu je zadesio problem sa automobilom - zadnji levi amortizer je popustio, iako je stavljen novi pre dve trke. Ali srpski automobilista nije očajavao, svestan toga da je ovo tehnički sport i da se takve stvari ponekad dešavaju.

Za drugu trku je zamenjen sporni deo, automobil je bio pripremljen kako treba i to se odmah odrazilo na rezultat.

-Zadovoljan sam, pogotovo drugom trkom, jer sam do cilja uspeo da poboljšam poziciju iz kvalifikacija i završim na 8. mestu u konkurenciji najbržih vozača Porsche Cupa Benelux. Tim pre jer je ovo drugi trkački vikend zaredom da završavam u prvoj polovini „grida”, u svojoj debitantskoj sezoni u šampionatu na ovako visokom nivou. Četiri runde su iza mene, iskustvo se gomila, a rezultati pokazuju da idemo u pravom smeru, poručuje Miljković i dodaje da svu zahvalnost duguje Spark Racing Teamu za koji nastupa, kao i Auto-moto savezu Srbije od kojeg dobija veliku podršku.

Beograđanin sa entuzijazmom nastavlja dalje i već za sedam dana imaće testove u Zolderu, uoči priprema za narednu trku koja ga očekuje 12-14. septembra.