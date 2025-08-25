Slušaj vest

U Atletskoj dvorani Beograd danas je održan svečani ispraćaj šestoro najboljih srpskih atletičara koji će braniti boje naše zemlje na Svetskom prvenstvu u atletici na otvorenom, u glavnom gradu Japana, Tokiju. Događaj su organizovali Srpski atletski savez, OTP banka Srbija i kompanija Visa kao podršku nacionalnom timu pred odlazak na najveće globalno takmičenje u „kraljici sportova“.

Okupljanje sportista predvodila je naša najtrofejnija atletičarka i aktuelna svetska šampionka u skoku udalj, Ivana Španović (troskok), najperspektivnije mlade nade Angelina Topić (skok uvis) i Adriana Vilagoš (bacanje koplja), kao i Marija Vučenović (bacanje koplja) i Milica Gardašević (skok udalj). One su tokom razgovora na panelu otkrile kako su se spremale, kakvu konkurenciju očekuju, kakva su njihova očekivanja, kao i ciljevi pred najveće svetsko takmičenje u atletici. Pored njih, put Japana kreće i Armin Sinančević (bacanje kugle).

Kao neko s najvećim iskustvom u ekipi Srbije, Ivana Španović naglasila je da je prelazak na novu disciplinu prirodan nastavak njene karijere i da joj upravo takvi izazovi donose dodatnu inspiraciju i energiju pred Svetsko prvenstvo:

„Zadovoljstvo mi je što sa 35 godina ponovo učestvujem na Svetskom prvenstvu u atletici, i to samo dve godine nakon ozbiljnih povreda. Ovaj put nastupam u novoj disciplini – troskoku. Promena nije bila laka, zahtevala je drugačiji pristup i prilagođavanja, ali se pokazala kao prirodan korak u mom daljem razvoju. Atletici sam posvetila ceo svoj život, i dalje me ispunjava i donosi mi radost. Verujem u svoje mogućnosti, trenirala sam na maksimalnom nivou i uzbuđena sam zbog svega što nas čeka u Tokiju. Posebno mi je drago što sam deo tima sa Angelinom, Milicom, Adrianom i Marijom – iako nas deli generacijska razlika, spajaju nas borbenost, hrabrost i posvećenost. Daćemo sve od sebe da dostojno predstavimo Srbiju“.

Adriana Vilagoš otkrila je na koji način se nosi sa pritiskom velikih takmičenja: „Pred svoje prvo Svetsko prvenstvo bila sam veoma nervozna i pitala sam Ivanu kako se nosi sa tim. Rekla mi je da je najvažnije da verujemo u sebe i da budemo svesni sopstvenih sposobnosti, taj savet mi mnogo znači. U sportu na rezultat utiče mnogo faktora, ali najbitnije je da se fokusiramo na ono što možemo da kontrolišemo i da damo sve od sebe. Sezona iza mene bila je uspešna – ostvarila sam dobre plasmane i imala priliku da se takmičim sa najboljima. Pre Tokija očekuje me još jedno veliko takmičenje, pa je energija dodatno usmerena i na te nastupe, ali idemo u Japan sa velikim očekivanjima. Moj cilj je da se borim za najviši plasman“.

Kao zvanični partneri Srpskog atletskog saveza na osnovu ugovora o sponzorstvu potpisanog u maju 2025. godine, OTP banka i kompanija Visa podržavaju razvoj atletskog sporta u Srbiji. Njihova podrška omogućava organizaciju domaćih takmičenja i obezbeđuje uslove za pripreme i putovanja naših sportista na najveća svetska atletska takmičenja, poput Svetskog prvenstva u Japanu.

Ovom prilikom, predstavnicima medija, partnerima i sportistima, dobrodošlicu je poželeo Ljubiša Egelja, direktor za marketing i komunikacije u OTP banci.

Foto: Nikola Živić

„Izuzetno sam srećan što smo danas sa predstavnicima medija i Srpskog atletskog saveza, simbolično ispratili naše najbolje atletičarke i atletičare na Svetsko prvenstvo u Tokio i to što su OTP banka i kompanija VISA ove godine postale deo sjajne sportske porodice. Atletika nas uči da da iza svakog uspeha i ostvarenog rezultata stoji na hiljade pokušaja i fokusiranost na cilj. Tim vrednostima se vodimo i u našem radu. Posvećenost do ostvarenja rezultata je suština našeg poslovanja i način na koji podržavamo zajednicu. Zato s ponosom stojimo uz Srpski atletski savez i naš tim atletičara i želimo im da iz Tokija donesu ne samo medalje, već i novu inspiraciju i energiju za generacije koje dolaze.“

O značaju pružanja podrške sportu, Ana Drašković, potpredsednica i generalna direktorka kompanije Visa za jugoistočnu Evropu, izjavila je: “Danas sa ponosom, zajedno sa našim partnerima iz OTP banke, ispraćamo izuzetne sportiste koji će predstavljati Srbiju na prestižnom takmičenju u Japanu. Ovo partnerstvo je primer kako zajedničkim snagama možemo da podržimo vrhunske talente i promovišemo vrednosti koje nas povezuju – posvećenost, timski duh i izvrsnost. Verujemo da će naši sportisti biti pravi ambasadori Srbije i vrednosti koje zajedno negujemo”.

Kao jedan od domaćina događaja, Jovan Kantar, izvršni direktor Srpskog atletskog saveza, istakao je da su partnerstva poput ovih ključni oslonac u izgradnji boljih uslova za rad i snažan podsticaj atletičarima da pomeraju granice i osvajaju najveće svetske uspehe.

„Veliko je zadovoljstvo što su OTP banka i Visa prepoznale značaj ulaganja u razvoj atletskog sporta u Srbiji. Njihova podrška predstavlja snažan podsticaj ne samo za Savez, već i za sve naše atletičare, jer pokazuje da kompanije veruju u vrednosti sporta i potencijal srpske atletike. Ovakva partnerstva omogućavaju nam da unapredimo uslove rada, podržimo mlade talente i pružimo dodatnu sigurnost onima koji već predstavljaju našu zemlju na najvećim svetskim takmičenjima. Posebno je važno istaći da će šest naših atletičara braniti boje Srbije na predstojećem Svetskom prvenstvu u Japanu, a verujem da će upravo ovakva podrška biti dodatni vetar u leđa njihovim nastupima i rezultatima. Uveren sam da ćemo zajedno sa partnerima poput OTP banke i Vise nastaviti da gradimo temelje za još veće uspehe srpske atletike u godinama koje dolaze“, istakao je gospodin Kantar.

Ova saradnja još jednom potvrđuje kontinuiranu posvećenost OTP banke i kompanije Visa razvoju sporta u Srbiji i izgradnji dugoročnog sistema podrške talentovanim sportistima koji ponosno predstavljaju našu zemlju na najznačajnijim svetskim takmičenjima. Prirodno se naslanja na dugoročnu podršku Olimpijskom komitetu oba partnera, i OTP banke Srbija i kompanije VISA.

