Slušaj vest

Evropsko prvenstvo u košarci održava se od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru, a Balkan Bet je ovim povodom predstavio svoj EuroBasket Specijal.

Selektor Svetislav Pešić sastavio je konačan spisak izabravši 12 veličanstvenih nacionalnih heroja pod obručima koji će pokušati da prvi put nakon davne 2001. godine dođu do zlatnog evropskog odličja.

Hemija u timu deluje savršeno izbalansirano i Balkan Bet je upravo vođen tim principom savršenstva iznedrio jednu specijalnu ponudu za najveći sportski događaj ovog leta.

EuroBasket Specijal u ponudi ima tri atraktivne promocije: DVOCIFRENA PREDNOST, KLAĐENJE UŽIVO kao i najveći izbor GRANICA na IGRAČE.

Foto: Prmo



Dvocifrena prednost

Dvocifrena prednost štiti tikete Balkan Bet igrača od neželjenih preokreta u slučaju klađenja na igre POBEDNIK MEČA i KONAČAN ISHOD.

Kada tim na koji je odigrano stekne dvocifrenu prednost na poluvremenu taj par se automatski računa kao dobitan bez obzira na konačan ishod utakmice.

Granice igrača

Granice igrača posebna su poslastica zahvaljujući proširenoj ponudi klađenja koja se može pronaći u ekskluzivnoj ponudi na sajtu i Balkan Bet aplikaciji, kao i u svim njihovim lokalima.

U opciji su poeni, asistencije i skokovi igrača, a kako ćemo na prvenstvu uživati u partijama vrhunskih individualaca i mnogih zvezda Evrolige i NBA lige, nema sumnje da će ova igra privući veliko interesovanje svih onih koji će svoje poznavanje košarke želeti da unovče tokom trajanja prvenstva.

Klađenje uživo

Klađenje uživo u Balkanu donosi mnogo pogodnosti i igračkih prednosti jer Balkan Bet svojim igračima pruža mogućnost da u toku samog trajanja mečeva prelomne momente utakmice iskoriste u svoju korist.

Tokom utakmice svašta je moguće, a prepoznati takav presudan trenutak stvar je majstorstva jer baš on može odrediti pobednika meča, a onda i dobitnika na tiketu.

Košarkaška nacija se s pravom nada da će se ovog leta naplatiti sve prethodne 24 godine čekanja jer ovaj tim krasi zajedništvo, znanje, iskustvo kao i velika želja za uspehom.

Svi očekujemo specijalne akcije naših reprezentativaca u letonskoj prestonici Rigi, a da ti specijali naših asova ne budu samo na TV špicama i uživo na parketima, već i na mnogobrojnim tiketima, pobrinuo se Balkan Bet svojim EuroBasket Specijalom.

Ambicije se znaju, euforija je neizbežna i ponuda je na stolu. Uživajmo u vrhunskoj košarci, navijajmo za naše košarkaše i začinimo njihove uspehe igrom u Balkanu!