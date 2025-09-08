Slušaj vest

Luka Macura je pokazao potpunu dominaciju na stazi Navak, osvojivši titulu šampiona Srbije u kartingu drugu godinu zaredom. U vikendu punom uzbuđenja, adrenalina i borbe za svaku stotinku sekunde, mladi vozač je ispisao istoriju srpskog kartinga. Na stazi u Subotištu 6. i 7. septembra 2025. godine, Luka je briljirao u klasi Rotax Mini Max, a njegov nastup bio je više od sportskog uspeha – bio je demonstracija talenta, odlučnosti i strasti prema motosportu.

Foto: Dragan Kadic/dragan69@gmail.com

Talentovani Luka je na trkačkom vikendu pre kraja prvenstva osigurao šampionsku titulu što ga nije sprečilo i da na ovom takmičenju postigne izuzetan uspeh i potvrdi i status najuspešnijeg mladog vozača u klasi.

Tokom šest trka koje su obeležile dvodnevni spektakl srpskog karting šampionata, Luka je dominirao stazom, osvajajući sve pobede i potvrđujući svoju lidersku poziciju. Njegov rival, Adrijan Kovačević, sa pet drugih mesta i jednim trećim, zasluženo je poneo titulu vicešampiona Srbije.

Foto: Dragan Kadic/dragan69@gmail.com

Ovaj vikend na Navaku bio je revija mladih talenata, sportskog duha i zajedništva, a Luka Macura nastavlja da osvaja srca sportskih entuzijasta i postavlja temelje za nove šampionske priče u svetu kartinga.