Slušaj vest

Hans Beking (39), višestruki šampion Holandije u olimpijskoj disciplini kros kantri, pobednik je međunarodne biciklističke etapne trke „Wild bear MTB stage race”, na Tari (11-13. septembar). Beking je stazu od 160 km savladao za 7:26:23. Drugo mesto osvojio je Marek Rauhfus iz Češke sa 4 minuta zakašnjenja, dok je treće mesto zauzeo Igor Acs iz Hrvatske, koji je trku završio sa vremenom 8:48:46. U ženskoj konkurenciji trijumfovala je Griet Kjulenere iz Belgije koja je trku završila sa vremenom 16:36:13.

U kategoriji timova 18+ u muškoj konkurenciji pobedici su Gregor Dimić i Timotej Banovec iz Energija tima iz Slovenije, koji su stazu prešli za 8:17:52. Drugo mesto sa vremenom 9:22:30 osvojio je Ris cycling tim iz Srbije u sastavu Boris Popović i Roman Aleksandar. Treće mesto zauzeo je tim iz Češke u sastavu Ota Zima i Miroslav Ribaček koji su trku završili za 9:41:51.

Energija tim iz Slovenije je i u generalnom plasmanu timova osvojio prvo mesto. Drugo mesto je zauzeo mix tim „AMA“ u sastavu Ana Rumiha i Martin Legović iz Hrvatske sa vremenom 9:13:47. Treće mesto pripalo je timu „Visit Kvarner“ u sastavu Marin Deković iz Hrvatske i Loris Tomas iz Italije, koji su trku završili sa 6 minuta zaostatka za drugoplasiranim timom.

Srpske boje u individualnoj konkurenciji branio je Damjan Stanišić iz BK Raška, koji je trku završio na petom mestu sa vremenom 8:54:38.

„Četvrto izdanje biciklističke trke Wild Bear MTB Stage Race opravdalo je zvanje najizazovnije i najuzbudljivije trke na našim prostorima. Preko 200 prijavljenih učesnika iz 25 evropskih zemalja testiralo je svoje granice tokom 3 dana vožnje na stazama od preko 160 km. Ostvarenih 5000 m vertikalnog uspona učinilo je da čak i najspremniji takmičari moraju da se ulože izuzetan napor kako bi završili trku”, ističe Nenad Mojsilović ispred Sportskog udruženja "Na Sve strane" iz Beograda, koje je organizator ovog sportsko-biciklističkog događaja i dodaje:

“Veliku zahvalnost dugujemo lokalu, na velikom gostoprimstvu, Centru dečjih letovališta Beograda na čijim terenima se trka održala, Turističkoj organizaciji „Tara-Drina“, opštini Bajna Bašta i Nacionalnom parku Tara. Ujedno bismo se zahvalili svim volonterima, medicinskim službama i policijskoj upravi na sprovođenju ovako značajne manifestacije za ovaj region.“

„Raznolikost terena i vremenskih uslova koji su se smenjivali ova 3 dana nadmetanja učinilo je da takmičari imaju utisak kao da su na najegzotičnijoj destinaciji za vožnju brdskog bicikla, što Wild Bear stavlja rame uz rame sa događajima sa izuzetno dugom tradicijom u biciklizmu. Sve to daje nam izuzetan veliki vetar u leđa da smo na dobrom putu i da ćemo naredne godine biti spremni da dočekamo još veći broj biciklista“, zaključio je Mojsilović.