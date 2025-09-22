Slušaj vest

Fudbalski klub TSC nastavlja da gradi budućnost oslanjajući se na mlade i talentovane igrače iz sopstvenih redova. Sa ponosom objavljujemo da je naš perspektivni fudbaler Stefan Mladenović, koji je ujedno i član omladinske reprezentacije Srbije (U19), produžio ugovor sa klubom do leta 2028. godine.

Ovaj potez predstavlja još jednu potvrdu jasne strategije kluba da se dugoročno radi na razvoju mladih fudbalera, koji u najboljem svetlu predstavljaju i svoj klub i nacionalni tim. Mladenović je već stekao iskustvo igrajući na visokom nivou u dresu reprezentacije, gde je nedavno učestvovao i na memorijalnom turniru u Subotici, kada je omladinska selekcija Srbije u dramatičnom finalu osvojila trofej.

Produžetak saradnje do 2028. godine svedoči o obostranom poverenju – klub je prepoznao talenat i potencijal mladog igrača, dok je Mladenović pokazao rešenost da svoju karijeru gradi u dresu TSC-a.

FK TSC čestita Stefanu na ovom važnom koraku i želi mu da nastavi da se razvija i ostvaruje vrhunske rezultate, kako u klupskom dresu, tako i u reprezentaciji Srbije.