Slušaj vest

Kompanija BYD, globalni lider u proizvodnji električnih i hibridnih vozila, i Rukometni savez Srbije zvanično su na konferenciji za medije najavili početak saradnje, kojom BYD postaje tehnički sponzor svih selekcija Rukometnog saveza Srbije.

Konferencija za medije održana je u novootvorenom BYD Urban City Store salonu, u prisustvu predstavnika kompanije TDV Automotive i Rukometnog saveza Srbije, kao i brojnih novinara.

Foto: Promo/Marko Borković

Partnerstvo BYD-a i RSS-a zasnovano je na zajedničkim vrednostima – posvećenosti, timskom duhu i težnji ka stalnom napretku, a kao deo saradnje, BYD vozila postaju zvanična vozila Saveza.

„Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo početak saradnje između kompanije BYD i Rukometnog saveza Srbije. Verujemo da će ovo partnerstvo biti primer sinergije sporta, tehnologije i održivosti, i radujemo se zajedničkoj budućnosti koja nas očekuje“, izjavio je Miloš Jevtić, generalni direktor TDV Automotive, generalnog uvoznika i distributera BYD vozila za Srbiju.

O značaju saradnje govorio je predsednik RSS-a Božidar Đurković.

Foto: Promo/Marko Borković

„Veliko nam je zadovoljstvo što imamo priliku u budućnosti da sarađujemo sa kompanijom kao što je BYD. Rukometni savez Srbije se uvek trudio da bude uz najbolje, uostalom kao i naš novi partner. Drago mi je što je Savez ponovo u prilici da uz sebe ima jednog od najvećih i najboljih auto kompanija u zemlji. Takođe, moram da istaknem i činjenicu da je BYD društveno odgovorna kompanija, što potvrđuje i njihova osnova misija, a konekcija sa sportom je na taj način sasvim jasan pravac“.

Okupljenima se obratila i Andrea Lekić, tim menadžerka.

Foto: Promo/Marko Borković

„Mislim da je BYD u Rukometnom savezu Srbije dobio pravog partnera i drago nam je što će naša kuća rukometa prvi put imati takvog sponzora. Nadam se da ćemo imati dobru saradnju i ponosno voziti automobile ovako renomirane kuće“, istakla je Lekić.

Ovim partnerstvom BYD je dodatno potvrdio svoju podršku brendovima koji promovišu održivost, zdrav život i ulaganje u mlade talente.