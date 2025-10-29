„Utisci su lepi, Voždovac je moj klub u kom sam nekada igrao. Postojala je želja kluba, postojala je i moja želja, i veoma brzo smo se dogovorili. Voždovac je jedan od najorganizovanijih klubova u našoj zemlji, sa kvalitetnim igračkim kadrom i ekipom koja, po mom mišljenju, ima potencijal, ali je upala u rezultatsku krizu — naglašavam rezultatsku, jer sam gledao utakmice. Prihvatio sam poziv ljudi iz kluba, prepoznao sam situaciju i verujem da možemo da se izborimo i ostvarimo cilj zacrtan na početku sezone — a to je povratak Voždovca u elitni rang srpskog fudbala.“