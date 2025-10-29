Slušaj vest

Fudbalski klub Voždovac imenovao je novog šefa stručnog štaba — na klupu Zmajeva seo je Dejan Rađenović.

Novi strateg Voždovca u dosadašnjoj trenerskoj karijeri predvodio je Sloven iz Rume, Radnički Beograd, Metalac, Bačku, Žarkovo i Železnik. Rađenović je u prošlosti bio i igrač Voždovca, čiji je dres nosio u sezoni 2007/2008.

IMG_0823-600x384.jpg
Foto: FK Voždovac

Zajedno sa Rađenovićem, stručni štab Voždovca pojačaće i njegovi pomoćnici — Bojan Mijailović i Miroslav Šikanić.

Po dolasku u klub Dejan se obratio medijima i istakao da veruje da FK Voždovac može do zacrtanog cilja:

„Utisci su lepi, Voždovac je moj klub u kom sam nekada igrao. Postojala je želja kluba, postojala je i moja želja, i veoma brzo smo se dogovorili. Voždovac je jedan od najorganizovanijih klubova u našoj zemlji, sa kvalitetnim igračkim kadrom i ekipom koja, po mom mišljenju, ima potencijal, ali je upala u rezultatsku krizu — naglašavam rezultatsku, jer sam gledao utakmice. Prihvatio sam poziv ljudi iz kluba, prepoznao sam situaciju i verujem da možemo da se izborimo i ostvarimo cilj zacrtan na početku sezone — a to je povratak Voždovca u elitni rang srpskog fudbala.“

IMG_0822-600x383.jpg
Foto: FK Voždovac

FK Voždovac će sutra na Krovu dočekati Jedinatvo sa Uba u meču 1/16 finala Kupa Srbije.

