Dejan Rađenović je novi šef stručnog štaba FK Voždovac!
Fudbalski klub Voždovac imenovao je novog šefa stručnog štaba — na klupu Zmajeva seo je Dejan Rađenović.
Novi strateg Voždovca u dosadašnjoj trenerskoj karijeri predvodio je Sloven iz Rume, Radnički Beograd, Metalac, Bačku, Žarkovo i Železnik. Rađenović je u prošlosti bio i igrač Voždovca, čiji je dres nosio u sezoni 2007/2008.
Zajedno sa Rađenovićem, stručni štab Voždovca pojačaće i njegovi pomoćnici — Bojan Mijailović i Miroslav Šikanić.
Po dolasku u klub Dejan se obratio medijima i istakao da veruje da FK Voždovac može do zacrtanog cilja:
„Utisci su lepi, Voždovac je moj klub u kom sam nekada igrao. Postojala je želja kluba, postojala je i moja želja, i veoma brzo smo se dogovorili. Voždovac je jedan od najorganizovanijih klubova u našoj zemlji, sa kvalitetnim igračkim kadrom i ekipom koja, po mom mišljenju, ima potencijal, ali je upala u rezultatsku krizu — naglašavam rezultatsku, jer sam gledao utakmice. Prihvatio sam poziv ljudi iz kluba, prepoznao sam situaciju i verujem da možemo da se izborimo i ostvarimo cilj zacrtan na početku sezone — a to je povratak Voždovca u elitni rang srpskog fudbala.“
FK Voždovac će sutra na Krovu dočekati Jedinatvo sa Uba u meču 1/16 finala Kupa Srbije.
