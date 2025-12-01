Slušaj vest

Leto 2009. godine mnogima je ostalo u sećanju na Univerzijadu, kada je Beograd bio studentska prestonica, a Srbija zemlja u kojoj je svaki pedalj pulsirao energijom mladih ljudi iz celog sveta. Ulice pune stranih jezika, kvartovima odjekuje muzika sa različitih podneblja, Novi Beograd pretvoren u malo globalno selo, a tribine obojene bojama zastava sa svih kontinenata. Ipak, ono što je davalo posebnu energiju tom događaju nisu bile samo medalje i rekordi, već hiljade mladih ljudi u plavim majicama koji su tih dana postali lice Srbije - volonteri.

Interesovanje za volontiranje na Univerzijadi u Beogradu prevazišlo je sva očekivanja. To je bilo više od prilike, više od mogućnosti da se doprinese – to je bio prestiž, šansa da se bude deo jedne veličanstvene manifestacije koja će okupiti ljude iz celog sveta, gde će se deliti različita iskustva i vreme kada će istorija pisati najinteresantnije priče. Svako je želeo da bude deo Univerzijade, jer ona nije bila samo sportski događaj. U tih dvanaest dana Srbija je ugostila oko 6.300 takmičara iz 145 zemalja, koji su se nadmetali u 15 sportova na čak 59 borilišta. Grad koji je dugo sanjao o velikom međunarodnom takmičenju, dobio je priliku da svet dočeka kao pravi domaćin, a tu ulogu i čast je preuzela čitava jedna generacija volontera.

Ukupno se 16.000 mladih iz svih delova Srbije, ali i brojnih drugih zemalja, prijavilo da bude deo organizacije. Oni koji su bili izabrani prošli su obuke, upoznali se sa standardima organizacije velikih međunarodnih događaja i dobili priliku da prvi put iskuse kako izgleda kada se teorija sa fakulteta prevede u praksu na terenu. Univerziteti i institucije su podržali taj talas entuzijazma, pa je volontiranje po prvi put dobilo vidljivo mesto i kao društveno koristan rad, ali i kao važna referenca u budućoj karijeri.

Uloga volontera videla se na bukvalno na svakom koraku. Oni su bili ti koji dočekuju sportiste i delegacije na aerodromu, pomažu im da se snađu, upućuju ih ka univerzitetskom selu i sportskim objektima. U halama i na terenima pomagali su u organizaciji takmičenja, vodili računa o protokolu, usmeravali publiku, komunicirali sa medijima i tehničkim timovima. U gradu su odgovarali na pitanja, pokazivali put, prevodili, olakšavali boravak gostima koji su po prvi put došli u našu zemlju. Upravo su volonteri često bili prvi kontakt sa Srbijom – prva rečenica, prvi osmeh, prvi utisak. Iz tog susreta rađala su se nova prijateljstva, otvarala profesionalna vrata, ponekad i ljubavi koje su nastavile da žive dugo nakon događaja.“

Pre same svečane ceremonije, Univerzijada je bila priča o velikim ambicijama da veliki planovi mogu postati realnost. Pripreme su trajale više od dve godine i obuhvatile izgradnju, obnovu i modernizaciju gotovo svih ključnih sportskih objekata u Beogradu – od dvorana i bazena do atletskih i univerzitetskih terena. Prvi put su u tako širokom obimu primenjeni međunarodni standardi sportske infrastrukture, a u organizacioni sistem uključeno je više od 20.000 učesnika: delegacija, sudija, trenera, tehničkih timova i logističkog osoblja.

U okviru priprema održano je više od 40 probnih takmičenja kako bi se proverila spremnost sistema, dok je tokom samih nadmetanja Beograd beležio rekordnu popunjenost kapaciteta i više od pola miliona poseta sportskim borilištima.

Po zatvaranju, iza Univerzijade je ostao opipljiv nasleđeni efekat: obnovljeni sportski centri, unapređena saobraćajna i komunikaciona infrastruktura i novi standardi u organizaciji velikih događaja. Ta iskustva godinama su služila kao model za evropska i svetska prvenstva u različitim disciplinama, ali i za velike kulturne manifestacije. Zato mnogi i danas smatraju da je Univerzijada bila trenutak kada je Beograd ušao u krug gradova sposobnih da iznesu globalne događaje – ne samo zahvaljujući energiji mladih, već i ozbiljnosti priprema, jasno postavljenim standardima i merljivim rezultatima.

Za mnoge, Univerzijada je bila prvo veliko iskustvo u kojem su osetili kako izgleda biti deo organizacije koja funkcioniše po svetskim standardima. Stečene veštine kasnije su pretočene u prve prakse, poslove, projekte i nove poduhvate u oblasti događaja, sportskog menadžmenta, turizma, marketinga i komunikacija. Jer te 2009. volontirala je cela Srbija!