MVP humanosti – tu titulu ponela je Fondacija Mozzart na svečanosti proglašenja najboljih sportista 2024, a i ove godine će izbor koji organizuje portal Mozzart Sport imati humanitarni karakter. Svaka nagrada će opet „vredeti više“, ali najpre da pogledamo kako se širio „pogled srcem“ u velikoj akciji obnove domova za nezbrinutu decu.

Celokupni humanitarni fond od 20.700.000 dinara sa MVP Mozzart Sport 2024 usmeren je za unapređenja kvaliteta života dece bez roditeljskog staranja u Srbiji. U saradnji sa Fondacijom Angelina, ove godine realizovane su donacije letnjikovaca, kao i sportskih mobilijara i rekvizita u domovima „Jefimija” u Kruševcu, „Vera Blagojević” u Banji Koviljači, „Stanko Paunović” u Negotinu, „Spomenak” u Pančevu, „Duško Radović” u Nišu, kao i u Zaklopači (u okviru Zvečanske).

„Kompanija i Fondacija Mozzart nam pružaju podršku duži niz godina. Ovoga puta je u saradnji sa Fondacijom Angelina ulepšan prostor na otvorenom, dobili smo novi letnjikovac, dečji mobilijar, klackalice, ljuljaške i sve što je dečici potrebno da kvalitetnije provode vreme. Trenutno imamo 25 dece koja pohađaju veliki broj radionica u našoj ustanovi, a naša stručna služba sa vaspitačima je veoma posvećena, svi zajedno se trudimo da im omogućimo što lepši boravak, a ovakve donacije nam mnogo pomažu u tome”, istakla je Nataša Maksimović, v. d. direktora Doma za decu i omladinu „Jefimija“ U Kruševcu prilikom posete dve fondacije.

SPORTSKO-EDUKATIVNO DRUŽENJE, TEREN ZA MALI FUDBAL… Zahvaljujući donacijama Fondacije Mozzart, mališani su dobili lepši prostor za igru i aktivnosti na otvorenom, a izgrađen je teren za mali fudbal sa veštačkom travom u Malom Orašju.

Takođe, organizovan je i sportsko-edukativni vikend u SC Kovilovo za decu iz domova širom Srbije. Mališani su pokazali veliki dar za fudbal, košarku, ali i glumu, crtanje, pevanje… I još jednom se pokazalo da talenat, zaista, nema cenu. Nema veze ni sa finansijskim mogućnostima, ni sa životnim sudbinama, važno je samo da neko veruje u njihove želje. I da im pruži ruku podrške, zagrljaj i priliku da sanjaju velike snove.

Zato se humana misija nastavlja i ove godine. Svaka nagrada vredi više, za još jednu veliku akciju Fondacije Mozzart dogodine.

