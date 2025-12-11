Slušaj vest

Godina se neće pamtiti po rekordima, medaljama, pa ni toliko po pobedama. Ali će se pamtiti po emocijama koje samo sport može da izmami. Zato je zaslužila da se isprati na gala način. U prostoru Fondacije Mozzart održan je MVP MOZZART SPORT izbor za najbolje sportiste u 2025, a zlatni sjaj svečane ceremonije prizvao je berićetniju 2026. godinu.

Foto: Touch N Touch

Za najbolje sportiste proglašeni su Novak Đoković i Angelina Topić, a svečanosti su prisustvovale brojne zvanice iz sveta sporta: predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, predsednik KSS Nebojša Čović, zatim prvi operativaci u dva najpopularnija sporta Branko Radujko i Filip Sunturlić, pa sve do visokih delegacija Crvene zvezde predvođene Svetozarom Mijailovićem i Markom Petrovićem I Partizana u sastavu Predrag Mijatović, Danko Lazović, Milka Forcan.

Foto: Touch N Touch

Bili su tu i Dragoljub Zbiljić, Ranko Stojić, Žarko Zečević, ispred Odbojkaškog saveza Srbije Jelena Nikolić, rukomet su, između ostalih, predstavljali generalni seketar RSS Ivan Milivojević i proslavljeni Marko Vujin.

Foto: Touch N Touch

Održana su dva panela: Fudbal i košarka, da li nas čekaju bolji dani, na kome su predsednik KSS Nebojša Čović i generalni sekretar FSS Branko Radujko govorili o budućnosti dva najpopularnija sporta u Srbiji, a potpredsednik Partizana Predrag Mijatović i predsednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić diskutovali su na temu Mozzartbet Superliga, ko će biti šampion?

“Veoma prijatno sam se osećao u društvu velikog broja sportista, bivših fudbalera, legendi… Program je bio veoma interesentan, paneli izuzetno zanimljvi, svaka čast Mozzartu na sjajnoj organizaciji. Čestitam svima koji su dobili nagrade”, poručio je Mijatović po završetku događaja.

Foto: Touch N Touch

Radujko je podsetio da je Mozzart prvi produžio i povećao ugovor sa FSS-om, a posebno je pohvalio ovu kompaniju što na visokom nivou organizuje ovakve sportske događaje sa humanitarnim karakterom.

“Kao i uvek, sve je bilo sjajno organizovano, a posebno mi se dopao prostor Fondacije Mozzart, ovaj divni teatar humanosti”, naglasio je generalni sekretar FSS-a.

Događaj je otvoren razgovor sa urednikom portala Mozzart Sport Dejanom Stankovićem.

“Dugo nismo ostali bez medalja u reprezentativnom sportu. Ali posle toliko radosti koje su nam sportisti doneli tokom svih ovih decenija sigurno im nećemo okrenuti leđa nakon jednog poraza. Oni su i dalje naša dika, nešto najvrednije što Srbija ima i ponosni smo što i ove godine možemo da im uručimo MVP MOZZART SPORT priznanja za najbolje sportiste u 2025”, istakao je Stanković.

“I ove godine smo se potrudili da izbor bude najrelevantniji, pa su u glasanju učestvovali čitaoci portala Mozzart Sport, novinari skoro svih sportskih redakcija u Srbiji, te kapiteni i treneri najboljih srpskih klubova u fudbalu, košarci, odbojci, rukometu i muškom vaterpolu. U svim ostalim kategorijama, glasale su i dame”.

Delili su po deset, sedam i pet bodova. I birali su najbolje u svojim sportovima, odbojkašice za odbojkaše, vaterpolisti za vaterpoliste... Plus za najboljeg mladog i najboljeg srpskog sportistu, odnosno sportistkinju. Uz napomenu da su u slučaju jednakog broja glasova odlučivali oni najstručniji – treneri.

Baš oni su i prelomili izbor za najboljeg srpskog sportistu, pošto su Novak Đoković i Nikola Jokić u međusobnom nadmetanju dobili po – 34 boda. Ali kako su treneri, njih čak 56 u muškoj konkurenciji, maksimalnih 10 bodova uručili najboljem u istoriji tenisa, upravo je Novak Đoković proglašen za najboljeg srpskog sportistu u 2025! Kao i prošle godine, uostalom.

U izboru za najbolju sportistkinju dileme nije bilo: Angelina Topić je obeležila 12 meseci iza nas, pošto je bila bronzana na Svetskom prvenstvu, zlatna na Evropskom za mlađe seniore i srebrna na Evropskom dvoranskom prvenstvu. Sa maksimalnih 40 bodova odbranila i zvanje najbolje mlade sportistkinje. U izboru za najbolju sportistkinju uzela je 37 bodova i iza sebe ostavila prošlogodišnju laureatkinju Tijanu Bošković.

LAUREATIMVP MOZZART SPORT 2025:

Najbolji sportista: Novak Đoković

Najbolja sportistkinja: Angelina Topić

Najbolji mladi sportista: Nikola Kusturica

Najbolja mlada sportistkinja: Angelina Topić

Najbolji fudbaler: Nikola Milenković

Najbolja fudbalerka: Nina Matejić

Najbolji košarkaš: Nikola Jokić

Najbolja košarkašica: Jovana Nogić

Najbolji odbojkaš: Dražen Luburić

Najbolja odbojkašica: Tijana Bošković

Najbolji rukometaš: Dejan Milosavljev

Najbolja rukometašica: Dragana Cvijić

Najbolji vaterpolista: Dušan Mandić







FONDACIJA MOZZART DONIRA 6.500.000 DINARA ZA LEČENJE DARKA BOŽOVIĆA

Mnogi sportisti sačuvali su zvanja najboljih, a titulu MVP humanosti odbranila je Fondacija Mozzart koja je za svaku nagradu na ovoj svečanosti donirala 500.000 dinara. Ukupan humanitarni fond od 6.500.000 dinara usmeren je bivšem golmanu Partizana i nekadašnjem reprezentativcu Darku Božoviću, koji se leči od teške bolesti, a čitava sportska javnost u Srbiji se digla na noge da mu pomogne.

Božović prolazi kroz jedan od najtežih trenutaka u životu, a njegovi prijatelji, nekadašnji saigrači, ali i rivali ujedinili su se da mu pomognu. MVP ceremoniji prisustvovalo je više od 20 čuvara mreže, koji su dolaskom u Fondaciju Mozzart želeli da pokažu jedinstvo i da predstave kolika je ova golmanska familija velikog srca.

Na binu su izašli: Milan Borjan, Saša Stamenković, Bojan Šaranov i Vladimir Stojković i pokazali da klupski rivalitet nije važan. Već samo najvažniji meč njihovog kolege i prijatelja.

Foto: Touch N Touch

“Naš drug, brat, prijatelj, vrhunski golman i trener. Uspešno je branio mreže, stvarao golmane, a danas vodi najtežu bitku – protiv kancera. Kao što je publika 12 igrač, mi smo se okupili da mu pružimo podršku u najvažnijoj borbi. Hvala svima koji su došli da podrže našeg Mačka i hvala Fondaciji Mozzart na ovoj humanitarnoj akciji”, naglasio je Šaranov.

Milan Borjan je pozvao sve da 16. decembra dođu na humanitarni meč na Banjici, a Vladimir Stojković je takođe apelovao na sve fudbalske radnike da budu primer ostalima i da pomognu Božoviću i njegovoj porodici.

Za kraj Saša Stamenković je poručio da je ovo trenutak da svi pokažemo jedinstvo, jer je ova utakmica bitnija od bilo kog sportskog rezultata.