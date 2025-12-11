Slušaj vest

UNIQA osiguranje nastavlja tradiciju ulaganja u vrhunski sport i podršku organizaciji najvećih sportskih događaja. Ove godine UNIQA postaje zvanično osiguranje Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, prestižnog takmičenja koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta i predstavlja jedan od najznačajnijih sportskih događaja u 2026. godini. UNIQA kao osiguravajuća kompanija EP koje će biti održano u Beogradskoj areni brine se o sigurnosti učesnika takmičenja, osoba angažovanih u organizaciji događaja, volontera i objekta u kojem se održava ovo takmičenje.

„Velika nam je čast da budemo partner Evropskog prvenstva u vaterpolu, sporta koji u Srbiji ima dugu tradiciju, izuzetne uspehe i najvatrenije navijače. Kao i pre deset godina, kada smo prvi put postali zvanično osiguranje evropskog vaterpolo prvenstva održanog u Beogradu, nastavljamo da verujemo u vrednosti timskog duha, zajedništva i pobedničke energije. Zato sa ponosom obezbeđujemo sigurnost učesnika, organizatora i celokupnog događaja, koji će i ovog puta doneti vrhunske sportske trenutke. Kao dugogodišnja podrška vaterpolo timu Srbije, dobro znamo da se najveći rast i najjači uticaj ostvaruju upravo kada radimo kao tim. U vaterpolu, kao i u osiguranju, pobede se postižu kroz poverenje i međusobnu podršku. Upravo zahvaljujući toj zajedničkoj snazi rastemo kao tim, ostvarujemo bolje rezultate, dajemo važan doprinos zajednicii pokazujemo da zaista živimo bolje zajedno“, izjavio je Nikola Đukić, predsednik Izvršnog odbora UNIQA neživotnog osiguranja.

Foto: Slobodan Sandić

Podrška UNIQA osiguranja donosi značajnu vrednost Evropskom prvenstvu: „Ovaj turnir predstavlja vrhunac evropskog vaterpola i okuplja najbolje timove, stručnjake i publiku iz cele Evrope. Drago nam je što imamo pouzdanog partnera kao što je UNIQA. Obezbeđivanje visokih standarda sigurnosti za takmičare, zvaničnike, volontere i posetioce prioritet je svakog velikog sportskog događaja — i upravo to omogućava kvalitetna osiguravajuća podrška. Radujemo se zajedničkom radu na organizaciji takmičenja koje će, sigurno, biti zapamćeno po atmosferi i sportskim rezultatima“, izjavio je Đorđe Đorđević, direktor EWPC.

Foto: Slobodan Sandić