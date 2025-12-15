Kurir je pripremio specijalan sportski poklon za sve ljubitelje košarke! Sutra uz dnevne novine Kurir stiže album za sličice EuroLeague 2025/26 , najnovija zvanična Panini kolekcija posvećena elitnom evropskom takmičenju.

Album donosi stranice za sve timove, igrače i specijalna izdanja koja će obradovati i najstrastvenije kolekcionare. Idealna prilika da započnete novu sezonu skupljanja i popunjavanja, baš u trenutku kada se uzbuđenje na terenima Evrolige zahuktava.