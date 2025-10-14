Slušaj vest

Košarkaši Partizana u utorak od 20.45 gostuju Real Madridu u meču 4. kola Evrolige.

Španska "Marka" piše da je to utakmica na kojoj će, verovatno, debitovati francuski bek Teo Maledon koga je Real Madrid ovog leta doveo iz Asvela.

Teo Maledon Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER, EPA-EFE/JIM LO SCALZO, EPA-EFE/Roberto Bregani

Maledon je povredio butni mišić leve noge još u pripremnom periodu, a onda je povredu pogoršao na prvom meču Superkupa Endese protiv Tenerifa.

Od tada ga nismo ni videli u dresu Reala, a meč za povratak bi mogao da bude upravo duel sa beogradskim Partizanom i to španska javnost baš i očekuje.

