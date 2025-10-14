Iskusna sudisjka trojka deli pravdu u Madridu.
zvanično
POZNATO KO SUDI MEČ REAL MADRIDA I PARTIZANA: Evroliga odredila arbitre!
Košarkaši Real Madrida i Partizana odmeriće snage u sredu od 20.45 u meču 4. kola Evrolige u španskoj prestonici.
Evroliga je objavila ko će biti arbirtri na utakmici u prestonici Španije.
Glavni sudija utakmice biće Turčin Emin Mogulkoč, dok će uz njega na terenu biti i Boris Rižik i Joanis Fufis iz Grčke.
Nakon tri odigrana kola Partizan je na učinku 2-1, isto kao i Real Madrid.
